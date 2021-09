Nessun rinvio della terza dose, come vanno i contagi tra i sanitari

2' di lettura

Gli esperti del Comitato tecnico scientifico torneranno a vedersi già nelle prossime ore, per esprimere il parere richiesto dal Governo entro il 30 di settembre, dopo l’incontro di sabato in cui è arrivato il sì alla terza dose per gli over 80, i residenti delle Rsa e il personale sanitario maggiormente esposto.

Aumento nell’estate ma ora più lenta discesa

Il numero dei casi fra gli operatori sanitari è in diminuzione dalla seconda metà di agosto, ma più lentamente rispetto alla discesa dei casi nel resto della popolazione, secondo quanto rileva il Report esteso dell’Istituto superiore di Sanità pubblicato sul sito Epicentro. Emerge un lieve aumento in corrispondenza dell’aumento del numero dei casi nella restante popolazione ad inizio luglio. Mentre i casi nella popolazione sono in forte diminuzione dalla seconda metà di agosto, i casi fra sanitari stanno diminuendo più lentamente (358 rispetto a 380 della settimana precedente) ed è ora pari al 2,1% rispetto al resto della popolazione.

Loading...

«Nessun rinvio terza dose per i sanitari»

Sul via libera ai sanitari è intervenuto lo stesso portavoce del Comitato e presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro, per rassicurare il resto dei medici e degli infermieri che «non sono previsti rinvii». In particolare «la somministrazione, nell’ottica di massima precauzione, viene indicata progressivamente per gli ultraottantenni, i residenti nelle Rsa, le persone ultrafragili e operatori sanitari a partire da quelli più a rischio».

I medici: minore rischio aiuta lavoro in serenità

Tuttavia per il presidente dell’ordine dei medici Fnomceo, Filippo Anelli, «i sanitari a rischio sono tutti, ognuno ne ha uno proprio». E dunque «può avere un senso partire da quelli più esposti, come quelli che lavorano nei reparti Covid», ma poi la terza dose va estesa a tutti perché «garantisce la riduzione del rischio e aiuterebbe la categoria a continuare a lavorare in serenità». Anche il presidente della Fondazione oncologi, cardiologi e ematologi Francesco Cognetti chiede che la priorità sia data ai medici, quelli più a contatto con i pazienti fragili, quelli vaccinati prima, quelli con più di 70 anni, quelli fragili ma non fragilissimi, con patologie rilevanti concomitanti e quelli a contatto con personale sanitario non vaccinato. Per il resto degli italiani, invece, si attenderà ancora.