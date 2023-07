Nessuna detrazione possibile per le spese universitarie se i figli non sono più a carico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domanda. Lo scorso anno, mio figlio, studente universitario di 22 anni, ha fatto uno stage retribuito. La retribuzione supera la soglia dei 4mila euro, fissata per essere ancora considerati a carico. Posso, come avvenuto negli anni precedenti, inserire nella dichiarazione dei redditi le spese universitarie per avere la detrazione del 19 per cento oppure, non risultando più a mio carico, ciò non mi è più consentito?

Risposta. Poiché il figlio non risulta più fiscalmente a carico del genitore, in quanto nel 2022 ha superato il limite di reddito complessivo per essere così considerato (limite aumentato a 4mila euro dal 1° gennaio 2019, solo per i figli di età non superiore a 24 anni), non sarà più possibile fruire della detrazione per le spese universitarie.

