Nessuno si salva da solo: l’eco della Costituzione nelle parole di Mattarella

Bce: la conferenza stampa di Christine Lagarde

«L’Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell’Unione Europea. Si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l’azione».



Con poco più di tre righe il Presidente della Repubblica ha dato voce, e voce assai ferma, e ben udibile a Bruxelles ma anche Francoforte, sede della Banca Centrale europea, a uno dei principi inviolabili della nostra Costituzione. Quello previsto dall’articolo 11 dove si legge, tra l’altro, che «l’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni».



In uno dei momenti più difficili della nostra storia repubblicana, Mattarella ricorda a chi di dovere, e ogni implicito riferimento al Presidente della Bce Christine Lagarde è puramente voluto, che il processo di integrazione europea si fonda sui principi di solidarietà, sovranità condivisa e di mutuo soccorso nel momento del bisogno.

Quei riferimenti alla pace e alla giustizia tra le Nazioni che i nostri Padri costituenti avevano pensato per l’adesione dell’Italia alle Nazioni Unite, in tempi di coronavirus che tramortisce (e uccide) una società anche mediaticamente interconnessa, in cui un albero che cade fa molto più rumore di una foresta che cresce, si traduce nella necessità che l’Unione europea, prima ancora che con fatti concludenti, scelga le parole più adeguate per ridurre e non aggravare l’impatto economico della crisi.

Le parole contano sempre, e contano ancora di più nei momenti più delicati. Quindi, in un momento funesto come quello che l’Italia (e l’intero globo) sta vivendo, quel «non siamo qui per ridurre gli spread, non è compito nostro», in risposta, peraltro, ad una domanda relativa all’Italia, pesa quanto un macigno. Una sciagura comunicativa che non solo ha comportato la chiusura sanguinosa delle borse, a cominciare da Milano, dei Paesi più in difficoltà dell’eurozona ma, ed è forse ancora più grave, ha veicolato un messaggio esiziale per la tenuta del processo di integrazione europea. Vale a dire quello dell’abbandono nel momento di necessità, in spregio al valore di solidarietà che è un architrave non solo nella nostra Costituzione, ma anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, più in generale, del costituzionalismo europeo che si fonda sui principio di dignità e di unità nella diversità.



Non ci poteva essere, per un intervento che non ha precedenti nei rapporti tra Presidenti della Repubblica di Stati membri e governatore Bce, momento migliore: quello della crisi in cui le prerogative presidenziali vengono da sempre enfatizzate nella nostra forma parlamentare.