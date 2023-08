Nest Seekers alla conquista dell’Italia del lusso immobiliare

«Con l’avvicinarsi dell'estate, una vacanza nel Mediterraneo è un sogno per molte persone – afferma Eddie Shapiro, presidente, fondatore e Ceo di Nest Seekers –. La bellezza naturale e la ricchezza culturale italiane rendono l’Italia la meta perfetta. Per Nest Seekers, espandere il nostro business in Italia è una conseguenza logica dopo il nostro successo in altri mercati europei». La sede di Milano verrà guidata da Luca e Sara Traverso, figli d’arte cresciuti professionalmente in Italia ma che da oltre 20 anni operano nei mercati internazionali in particolare Milano e New York. Luca e Sara insieme a Eddie Shapiro, stanno attualmente lavorando a una serie TV per il mercato italiano.

Anche l’Italia in Tv

«Siamo entusiasti di portare avanti l'espansione del brand di Nest Seekers in Italia – spiega Luca Traverso –. Ho sposato con entusiasmo questo format che sta riscuotendo enorme successo anche in Europa. Il business model di NS, composto da marketing innovativo, reality show immobiliare e Academy per il comparto delle nuove costruzioni mette al centro gli agenti immobiliari e ne soddisfa le attuali necessità di crescita e visibilità internazionale. Oggi siamo siamo alla ricerca di agenti intenzionati ad entrare in questo progetto e a prendere parte alla nostra serie TV».

Parte integrante di questo progetto italiano anche Bianca D’Alessio specializzata nel comparto delle nuove costruzioni e premiata come migliore agente immobiliare di New York per il 2022 con 349 vendite, 222 milioni di volume di vendita, un portafoglio esclusivo di 2 miliardi di dollari e protagonista del Reality Show “Selling The Hamptons” che racconta: «Da italo americana sono orgogliosa di portare il mio metodo a Milano, i corsi della mia Academy hanno permesso al mio team The Masters Division di diventare il più produttivo di New York in pochi anni. Sarà un piacere condividere la mia esperienza con gli agenti italiani».

Le tappe italiane

«Apriamo l’ufficio di Milano per sviluppare le attività propedeutiche al lancio del progetto nazionale e delle inaugurazioni dei tre uffici in presenza del presidente – spiega al Sole 24 Ore Luca Traverso –. Le inaugurazioni sono l’8 agosto a Capri, l’8 settembre a Milano, evento al quale parteciperanno i managing director europei, il 9 settembre a Napoli. Ulteriori aperture nel 2023 prevedono Firenze, Verona e Roma». Il gruppo aprirà inoltre cinque nuove sedi in Europa entro la fine del 2023, cominciando in estate da Mallorca e seguendo con Croazia e Grecia.

Non solo agenti

La formula di Nest Seekers International è particolarmente innovativa in quanto unisce una forte presenza fisica con un'importante presenza sui social. Nest Seekers International vanta 21 anni di attività, oltre 1600 agenti e dipendenti, circa 4.500-5mila transazioni all’anno con un portfolio di inserzioni dal valore di 8 miliardi di dollari. L’enorme impronta del marchio è completata da un consolidato seguito sui social media, con circa 1 milione di followers tra tutte le piattaforme, di cui 320mila followers solo su Instagram.