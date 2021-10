Nestlé corre in Borsa, 9 mesi oltre attese e rialzo stime 2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nestlé guida i rialzi alla Borsa di Zurigo, con guadagni anche oltre i 3 punti, dopo avere nuovamente aumentato le stime per il 2021, sulla spinta del favorevole andamento dei primi nove mesi dell’anno. Nestlé ha rivisto al rialzo le previsioni del fatturato annuale, stimando ora una crescita organica compresa tra il 6% e il 7%, dopo avere segnato +6,5% nel terzo trimestre e +7,6% nei primi nove mesi, dato quest'ultimo superiore alle attese degli analisti che puntavano a +6,6%. Il gruppo aveva già alzato le prospettive per l’esercizio nello scorso luglio, portandole a +5-6%. Il margine operativo sottostante del 2021 è previsto al 17,5% e «riflette la ripercussione differita sui prezzi di vendita dell’inflazione dei costi», precisa la società, indicando anche che «le prospettive di medio termine restano invariate con un moderato miglioramento del margine. Gli utili sottostanti per azione a valute e capitale costanti sono attesi in aumento quest’anno».

Intanto, le vendite totali del gruppo sono aumentate nei primi nove mesi a 63,3 miliardi di franchi, grazie soprattutto al caffè e ai mangimi per animali da compagnia. Il fatturato, per altro, risente di un impatto negativo dalle oscillazioni valutarie del 2,2%, mentre le dismissioni nette hanno ridotto i ricavi del 3,3%. Il pricing è aumentato dell’1,6%, con un’accelerazione al 2,1% nel terzo trimestre. La crescita organica è stata del 7,1% nei Paesi sviluppati e dell’8,3% nei mercati emergenti. Per categoria di prodotto, il maggiore contributo alla crescita delle vendite è venuto dal caffè, «sulla spinta del forte impulso dai tre principali marchi Nescafè, Nespresso e Starbuck». Quest’ultimo ha registrato un aumento delle vendite del 15,5% a 2,2 miliardi di franchi in 79 mercati. La crescita è stata poi a doppia cifra per Purina Pet Care e aumenti a doppia cifra sono stati segnati anche per i prodotti vegetariani o basati su piante e per il comparto degli integratori (+14,3%). Poco sotto il 10% le vendite del settore dolciario, spinte dal KitKat, mentre è in flessione la divisione di Infant Nutrition, per il calo delle nascite a livello globale nel contesto della pandemia e per le minori vendite in Cina.