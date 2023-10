Nestlè debole a Zurigo, il mercato teme l'impatto dei farmaci anti appetito

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nestlé sotto pressione alla Borsa di Zurigo, mentre il mercato valuta il possibile impatto sulle spese alimentari che potrebbe avere il Wegovy, il farmaco di Novo Nordisk per perdere peso. Il titolo del colosso elvetico ha toccato il minimo da due anni di 99,43 franchi ed è in coda all'indice Smi. Ad essere debole è per altro l’intero settore alimentare, come emerge dalla flessione dello Stoxx Europe 600 Food. Gli analisti di Kepler Cheuvreux ritengono che il calo «faccia seguito ai commenti fatti da Walmart sull'impatto dei farmaci per perdere peso sui consumatori, che magari acquistano meno» prodotti alimentari. Il numero uno di Walmart U.S, John Furner, ha detto che l’azienda ha constatato un leggero calo dei consumi alimentari da parte delle persone che assumono farmaci che sopprimono l’appetito come il Wegovy. Tuttavia, gli esperti di Kepler non ritengono che questo rappresenti un rischio sostanziale per Nestlé e l’industria alimentare nel suo insieme.

Gli analisti di Bernstein, pur sottolineando l’impatto del Wegovy, non vedono una logica nelle vendite sui titoli del settore in Borsa, in particolare su Danone che vende acqua, latte in polvere per neonati e yogurt. «Non si vede come questi prodotti potrebbero essere influenzati” dai farmaci inibitori dell’appetito», rilevano. Secondo Vontobel, il possibile impatto su Nestlè sarebbe limitato e riguarderebbe alcuni tipi di prodotti. «Vediamo potenziali rischi su certe categorie di prodotti della società, come gli alimenti surgelati negli Stati Uniti e i dolciumi, ma meno su altre categorie-chiave come il caffè, i prodotti per l’infanzia, l’acqua, gli alimenti per animali o Nestlé Health Science», rilevano in una nota.