Nestlé nomina Anna Manz come nuova Cfo

1' di lettura

Il gruppo Nestlé ha nominato Anna Manz del London Stock Exchange per succedere a Francois-Xavier Roger come chief financial office. Il colosso svizzero degli alimenti confezionati ha dichiarato che Manz subentrerà non appena sarà liberata dalle sue attuali funzioni di direttrice finanziaria e membro del consiglio di amministrazione del London Stock Exchange Group. Roger rimarrà al suo posto fino ad allora, ha detto Nestlé.

«Anna ha dedicato la sua carriera alla crescita delle aziende e al miglioramento dell’efficienza operativa», ha affermato l’amministratore delegato Mark Schneider. «La sua profonda conoscenza del settore dei beni di consumo, unita alla sua vasta esperienza in molte funzioni aziendali, la pongono in una posizione unica per aiutare a guidare Nestlé nella sua prossima fase di creazione di valore».