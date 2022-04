Nestlé premia i 3mila lavoratori italiani con 2.500 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Per i 3mila lavoratori italiani che lavorano nelle sedi e nelle fabbriche del gruppo Nestlé arriva un premio di 2.500 euro. Il gruppo è presente in Italia da più di 100 anni in 9 categorie di prodotti, con un portafoglio di numerose marche che vanno da S.Pellegrino, Acqua Panna, Levissima a Purina, Nespresso, Nesquik, Buitoni, Maggi, Perugina, Baci Perugina, KitKat, Galak, Smarties, Cereali Fitness.

Il bonus è stato concordato con i sindacati del settore alimentare, Flai, Fai e Uila ed è il più alto di sempre per i risultati raggiunti in una fase in continua evoluzione, che sta ridisegnando il modo di lavorare di tutti. Si tratta di una misura che va ad aggiungersi al ricco pacchetto di welfare e misure a sostegno dell’inclusione e della genitorialità della società. Poche settimane fa, Nestlé ha infatti allungato il congedo retribuito di 3 mesi,ossia 12 settimane consecutive, per i papà lavoratori o il secondo caregiver per la nascita o l'adozione di un bambino. Con i sindacati di settore, Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, il gruppo ha firmato un accordo che istituisce la “Nestlé Baby Leave”, su cui complessivamente arriverà a investire oltre un milione di euro all’anno.

«Le persone sono il motore della nostra azienda e questo premio certifica i risultati raggiunti grazie all’impegno, alla dedizione e alla professionalità dei nostri collaboratori e collaboratrici - dice Marco Travaglia, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Nestlé Italia e Malta -. Siamo fieri di come le nostre persone abbiano saputo affrontare con responsabilità e flessibilità questi due anni decisamente complessi, guardando al presente e al futuro con la consapevolezza che i risultati migliori si possano raggiungere solo unendo le forze e lavorando insieme».

