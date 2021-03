Nestlé premia i suoi 3mila dipendenti con un bonus di 2.500 euro

1' di lettura

Nestlé Italia riconoscerà un premio di 2.500 euro lordi ai suoi 3mila lavoratori. Si tratta del bonus più alto degli ultimi anni che l'azienda, in accordo con le organizzazioni sindacali, ha voluto corrispondere nella sua totalità nonostante l'andamento negativo del mercato, segnato dalle difficoltà della pandemia. Nel 2020 si è inoltre deciso di garantire a tutti la piena retribuzione, anche quando alcune attività sono state sospese a causa della pandemia. «Questo premio rappresenta un importante riconoscimento dello straordinario impegno condiviso da tutte le nostre persone nell'anno più difficile di sempre», ha affermato Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato del gruppo Nestlé per l’Italia e Malta.

Il premio va ad aggiungersi a un piano di welfare aziendale e al modello del “Fab Working” teorizzato dall’azienda: evoluzione dello smart working (che alla Nestlé veniva applicato già dal 2012), prevede una certa flessibilità sia nella definizione degli obiettivi sia nel bilanciamento tra il lavoro da casa e quello in ufficio. Per supportare questo approccio, Nestlé ha previsto la possibilità di ricevere a casa un kit composto da strumenti informatici (monitor, docking station, tastiera e mouse), una sedia ergonomica, convenzioni per la connessione wi-fi, sportelli di consulenza ergonomica, psicologica e nutrizionale e corsi di formazione online sulla postura e i tempi di pausa e disconnessione. Infine, Nestlé ha stipulato una polizza assicurativa per rischi derivanti da Covid-19 e continua a fornire uno screening tramite tamponi e test sierologici per tutte le sue persone.



