Nestlé raddoppia le linee produttive dello stabilimento Perugina

Nestlé investirà 7,5 milioni di euro per una nuova linea di produzione nello stabilimento Perugina di San Sisto. L’impianto, che entrerà in funzione a partire dal 2024, sarà principalmente dedicato ai prodotti per il mercato estero, come alcune referenze KitKat, Smarties, Galak e After Eight. La nuova linea consentirà un aumento della capacità produttiva della fabbrica di circa mille tonnellate e permetterà l'assunzione di nuovo personale tra meccatronici, ingegneri meccanico-gestionali e manutentori.

«Questo nuovo investimento conferma il ruolo cruciale che lo stabilimento di San Sisto riveste nelle strategie di crescita di Nestlé - ha dichiarato Marco Muratori, direttore dello stabilimento Perugina di San Sisto - la fabbrica rappresenta l'hub internazionale e il polo produttivo d'eccellenza del cioccolato di tutto il gruppo, con il 60% della produzione destinata all'export. «La fabbrica continua a crescere ed è destinata a diventare sempre più protagonista sul mercato globale, con un impatto diretto anche sull'occupazione del territorio, grazie alle nuove assunzioni che si renderanno necessarie a seguito dell'apertura della linea produttiva».

