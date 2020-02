Nestlé, ricavi in crescita ma occhi aperti sulla Cina (che è il secondo mercato) Migliorano ricavi e marginalità per la multinazionale svizzera. Che guarda con attenzione a coronavirus e Cina: suo secondo mercato dopo gli Usa di Andrea Biondi

(Flavio Lo Scalzo / AGF)

1' di lettura

Il colosso dell'alimentazione Nestlé ha messo a segno nel 2019 un aumento dell'utile netto del 24,4% a 12,6 miliardi di franchi svizzeri (11,8 miliardi di euro), beneficiando anche della vendita della filiale Skin Health. L'utile per azione è aumentato del 28% a 4,3 franchi. I ricavi sono in progresso dell'1,2% a 92,6 miliardi di franchi (+3,5% a livello organico), sulla spinta dell'andamento negli Usa e della divisione Purina PetCare a livello globale.

Questi in sintesi i numeri del bilancio 2019 di una Nestlé il cui cda ha proposto un aumento del dividendo di 25 centesimi a 2,70 franchi per azione, «segnando il 25esimo anno di crescita consecutiva della cedola». In totale nel 2019 - precisa una nota - Nestlé ha restituito agli azionisti 16,9 miliardi di franchi tramite una combinazione di dividendi e riacquisti di azioni.

Per il 2020 la prospettiva è di una crescita organica nelle vendite, con un’accelerazione per il periodo 2021-22. Quanto all’emergenza legata alla diffusione del coronavirus, l’amministratore delegato della società Mark Schneider, che ha parlato di un 2019 con «progressi considerevoli» ha segnalato che la regione “Greater China” rappresenta l’8% delle ventite mondiali»: secondo più grande mercato dopo gli Usa. «È prematuro - conclude il ceo - valutare l’impatto finanziario».