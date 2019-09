Netanyahu ci riprova, a lui l’incarico di formare un governo Il premier uscente ha ricevuto per primo l’incarico di trovare la strada per sbloccare l’impasse politica che dura dal dicembre scorso. La via d’uscita più probabile è un governo di unità nazionale

Nuovo tentativo. Il premier Benjamin Netanyahu

Non è affatto certo del risultato, ma la sfida è raccolta: «Accetto l’incarico». Benjamin Netanyahu, 69 anni, il più longevo premier di Israele, ha ricevuto mercoledì sera dal presidente Reuven Rivlin l’incarico di formare un nuovo governo. Ma, all’orizzonte, quello che sembra lo sbocco più probabile è un ampio governo di unità nazionale, come ha detto lo stesso Netanyahu accettando l’incarico. Il voto del 17 settembre scorso ha visto il Likud, il partito di destra del premier uscente, a poca distanza dal partito di Benny Gantz, Blu e Bianco. E leggermente in vantaggio nel conto dei seggi, con 55 deputati pronti a sostenere il Likud e 54 per il partito di Gantz. Come ha fatto notare Rivlin, però, per formare un governo i voti necessari nella Knesset di 120 seggi sono 61.

Nei giorni successivi al voto, il presidente Rivlin non era riuscito a fare progressi per sbloccare l’impasse, avvicinando i due partiti. Se Netanyahu fallirà, dopo al massimo sei settimane, sarà il turno di Gantz. Per raggiungere una maggioranza in Parlamento, ed evitare il terzo richiamo al voto in pochi mesi, il premier uscente dovrà riuscire a plasmare una coalizione con Gantz, oppure a strappargli possibili alleati; in alternativa, dovrà conquistare l’appoggio di Avigdor Liberman, l’ex ministro della Difesa e ago della bilancia che finora non ha fatto preferenze per il Likud o il Blu e Bianco, ma si è detto disponibile a far parte di un ampio governo di unità nazionale con il suo Yisrael Beitenu (estrema destra laica).

Questo stallo politico dura in Israele dal dicembre scorso, quando Netanyahu sciolse il Parlamento per la prima volta e poi ancora dopo il voto del 9 aprile, con le possibilità di formare una coalizione tra Likud e Lieberman bloccate dal rifiuto insistente di quest’ultimo di prorogare le esenzioni militari per gli ultraortodossi.

È una sfida doppia, in realtà, quella che dovrà affrontare Netanyahu, atteso tra una settimana dai giudici per un’udienza preliminare sui tre casi che lo vedono sospettato per frode e corruzione. Una «caccia alle streghe», dice Netanyahu. La possibilità di un processo accentua ulteriormente l’incertezza dei prossimi mesi, ma se dovesse essere confermato primo ministro Netanyahu non sarebbe costretto alle dimissioni, anche in caso di una formalizzazione delle accuse.