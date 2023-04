Netanyahu: siamo sotto attacco terroristico, ma riporteremo la calma

Ascolta la versione audio dell'articolo

Israele «è sotto attacco terroristico» ma «il mio governo riporterà la calma e la sicurezza». Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in una conferenza stampa sulla attuale situazione di sicurezza in Israele nella serata di lunedì, accusando il governo precedente di aver abbassato la guardia e le attuali manifestazioni contro la riforma e di aver consentito al nemico «di interpretarle come una mancanza di determinazione» nel Paese. «Respingeremo questi attacchi - ha sottolineato - e batteremo i nostri nemici».

Il premier israeliano, sempre lunedì, è tornato sui propri passi e ha confermato come ministro della Difesa Yoav Gallant, che aveva licenziato settimane fa per questioni legate alla riforma giudiziaria. «Ci sono state divergenze, anche pesanti ma - ha detto durante la conferenza stampa - ho deciso che Gallant resta nel suo incarico a mantenere la difesa di Israele».

Rispondendo alle critiche ricevute sull’opportunità di affidare la guida della Guardia Nazionale al ministro di estrema destra Itamar Ben Gvir, Netanyahu ha sottolineato che la Guardia Nazionale è «necessaria», ma «non sarà la milizia di nessuno». La Guardia, ha assicurato il leader israeliano sarà «una vera e propria forza di sicurezza professionale che risponde agli apparati di sicurezza».