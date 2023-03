Israele, Netanyahu: vogliamo accelerare export di gas verso Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Vorremmo accelerare le esportazioni di gas verso l’Europa attraverso l’Italia». Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu a fianco della premier Giorgia Meloni. «Ora c’è la partecipazione dell’Eni nel nostro progetto, ma riteniamo di poterle portare ad un livello ancora superiore». E ha aggiunto: con Giorgia Meloni «abbiamo parlato della collaborazione per quanto riguarda l’acqua. Israele ha risolto i problemi relativi alla siccità e saremmo felici di dare una mano all’Italia nel risolvere i problemi relativi all’acqua».

Confronto con imprese italiane da acqua a salute



Netanyahu ha detto ai vertici delle aziende italiane riunite al Forum economico per le imprese che suggerirà alla presidente Meloni di organizzare un incontro tra i due governi G2G e una grande riunione di uomini d’affari di entrambi i Paesi, che hanno un grande potenziale di cooperazione. Lo rende noto l’ufficio stampa di Netanyahu informando che, durante l’evento con il ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, il primo ministro israeliano ha risposto alle domande dei vertici delle maggiori compagnie italiane.

Tra i temi trattati ci sono stati: le soluzioni idriche che esistono in Israele per affrontare il problema della siccità; la salute digitale e l’esperienza israeliana su questo tema; la sicurezza informatica e delle infrastrutture critiche e su come Israele e Italia possono cooperare sulla questione. Le aziende che hanno partecipato al Forum hanno un giro d’affari complessivo di circa 300 miliardi di euro vedono, tra le altre, Eni, Enel, Edison, Snam e Italgas, Leonardo, Fincantieri, Elettronica, Ferrovie dello Stato, Iveco, Thales Alenia, Granarolo, Cdp, Ita, Pizzarotti, Iren e Acea.

Meloni: presto nuovo incontro intergovernativo in Israele



«Vogliamo accrescere il livello della nostra cooperazione nei settori più innovativi, temi come intelligenza artificiale ma anche tecnologia applicata all’agricoltura, penso alla crisi idrica. Abbiamo condiviso la necessità di un nuovo incontro intergovernativo, non se ne tiene uno dal 2013, il prossimo dovrebbe svolgersi in Israele e vorremmo organizzarlo quanto prima» ha affermato la premier a fianco di Benyamin Netanyahu.

«Israele partner fondamentale al livello globale»



«Ci conosciamo e ci stimiamo da tempo: Israele è un partner fondamentale in medio Oriente e al livello globale» ha dichiarato Meloni, che ha aggiunto: «Vogliamo accrescere il livello della nostra cooperazione»