Netflix: abbonamento è solo per nucleo domestico, non si può condividere al di fuori

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dopo il primo annuncio dello scorso ottobre, per Netflix è arrivato il momento di partire fattivamente con l’azione di contrasto del password sharing: la condivisione degli account, che consente agli utenti di utilizzare le stesse credenziali su più dispositivi diversi e contemporaneamente al di fuori del nucleo domestico, così da dividere le spese dell'abbonamento con parenti e amici.

Il colosso di Los Gatos ha iniziato a inviare email agli abbonati. «L’account Netflix – si legge – è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi» ma chi invece è «un utente extra» dovrà pagare un costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese.

Loading...

Questo il testo dell’email agli abbonati: «Il tuo account Netflix è riservato a te e a chi vive con te, ovvero al tuo nucleo domestico. Puoi guardare Netflix con facilità quando sei in movimento o viaggi, sui tuoi dispositivi personali o sulla TV di un hotel o una casa vacanza.

Per controllare come viene utilizzato il tuo account Netflix: Verifica quali dispositivi hanno accesso al tuo account. Esci dall’account sui dispositivi che non dovrebbero avere accesso e valuta se modificare la password».

Per «condividere Netflix con chi non fa parte del tuo nucleo domestico, puoi utilizzare queste funzionalità: Trasferisci un profilo (chiunque utilizzi il tuo account può trasferire il proprio profilo su un nuovo abbonamento a pagamento); Acquista un utente extra (Puoi condividere il tuo account Netflix con chi non vive con te al costo aggiuntivo di 4,99€/mese). Se hai domande, puoi trovare informazioni dettagliate nel nostro Centro assistenza. Grazie per aver scelto Netflix. Ti siamo riconoscenti per il continuo supporto e non vediamo l’ora di offrirti una selezione sempre più ampia di film e serie TV di qualità».

Arriva così la stretta sulle password che in realtà era attesa anche prima, quantomeno nel primo trimestre dell’anno. La svolta, per trasformare lo sharing in una possibilità a pagamento, dovrebbe rafforzare le revenue con vantaggi attesi al più presto per il terzo trimestre. Netflix calcola che il 43% dei suoi utenti condivida le password per gli abbonamenti. Si parla di 100 milioni di abbonamenti.