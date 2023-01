Netflix, abbonati oltre le attese: sono 230 milioni. Hastings non sarà più ceo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Netflix chiude il quarto trimestre con utile per azione di 12 centesimi, sotto le attese degli analisti che scommettevano su 42 centesimi. I ricavi si sono attestati a 7,85 miliardi di dollari, leggermente meno dei 7,86 miliardi previsti dal mercato. I nuovi abbonati sono aumentati di 7,66 milioni di unità, oltre le attese, per un totale di 230,75 milioni di abbonamenti. Il cofondatore Reed Hastings si fa da parte come amministratore delegato dell’azienda che ha guidato per più di due decenni, lasciando la posizione ai suoi due collaboratori di lunga data, Ted Sarandos e Greg Peters.

Sarandos, che era già co-ceo, è il volto pubblico dell’azienda a Hollywood, mentre Peters, in precedenza direttore operativo, ha supervisionato lo sviluppo dei prodotti e la spinta verso la pubblicità. Hastings, 62 anni, sarà il presidente esecutivo della società.«Il nostro consiglio di amministrazione discute da molti anni della pianificazione della successione (anche i fondatori devono evolversi!)», ha dichiarato Hastings in un post sul blog. «Il consiglio e io crediamo che sia il momento giusto per completare la mia successione».

Netflix ha chiuso l’anno con una nota positiva. La società ha aggiunto 7,66 milioni di abbonati nell’ultimo trimestre del 2022, superando facilmente i 4,5 milioni stimati in media dagli analisti di Wall Street. Il fatturato, pari a 7,85 miliardi di dollari, è stato in linea con le stime, mentre gli utili, pari a 12 centesimi per azione, sono scesi ben al di sotto dello stesso periodo dell’anno precedente. La società ha previsto un miglioramento del margine di profitto e del flusso di cassa libero per l’anno prossimo.