Netflix, un colpo da Lupin: dati record per la serie. E arrivano le Winx Successo record per la serie Lupin, vista da 70 milioni di abbonati in 28 giorni. E il 22 gennaio arrivano le italiane Winx

L’attore Omar Sy in una scena della serie Lupin su Netflix - Ansa

Successo record per la serie Lupin, vista da 70 milioni di abbonati in 28 giorni. E il 22 gennaio arrivano le italiane Winx

2' di lettura

Netflix chiude il quarto trimestre con abbonati in crescita di 8,51 milioni, sopra le attese degli analisti che scommettevano su 6,06 milioni. Il 2020 si è chiuso con 200 milioni di abbonati. E un po’ del merito va anche al “ladro più famoso del mondo”: Lupin, la serie con la superstar Omar Sy.

Il successo strepitoso di Lupin

La rivisitazione delle avventure del celebre ladro gentiluomo, Lupin, con la superstar Omar Sy, è diventata una delle serie più viste (e apprezzate) su Netflix con 70 milioni di abbonati che l'hanno guardata nei primi 28 giorni a livello interazionale, secondo dati riportati da Variety e rilanciati da Afp.

Loading...

La serie tv creata da George Kay (Criminal UK, Killing Eve) e François Uzan con la stella di Quasi amici sarebbe cresciuta nella sua audience con cifre da capogiro battendo i precedenti primati di Bridgerton e La Regina degli scacchi. Nei numeri Lupin ha coinvolto 70 milioni di famiglie nei suoi primi 28 giorni di programmazione contro i 63 del dramma romantico in costume e i 62 della miniserie che ha fatto innamorare il pubblico della piattaforma del gioco degli scacchi.

Prodotta da Gaumont e composta da dieci episodi, la serie Lupin si è classificata al primo posto in una dozzina di paesi tra cui Italia, Brasile, Vietnam, Argentina e Spagna. Segno dell'ampiezza del fenomeno, il libro di Maurice Leblanc, che ha ispirato la serie, è ai vertici delle vendite sul sito Amazon.fr.

Il 22 gennaio sbarcano le Winx

Sempre su Ntflix sta per sbarcare un’altra serie, questa volta con una elevata componente italiana. Si tratta infatti di Fate: The Winx Saga. Firmata da Brian Young (The Vampire Diaries), la serie live action ispirata al cartone animato italiano creato da Iginio Straffi composta da sei episodi debutterà il 22 gennaio in tutti i Paesi in cui il servizio Netflix è attivo. La serie racconta le avventure di cinque fate che frequentano Alfea, il collegio di magia di Oltre Mondo. Le protagoniste dovranno imparare a gestire i propri poteri magici mentre affrontano l'amore, le rivalità e i mostri che minacciano la loro esistenza. Fate: The Winx Saga è una serie originale Netflix creata da Archery Pictures Production, in associazione con Rainbow.