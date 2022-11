Netflix, Amazon Prime, Youtube e gli altri: come orientarsi tra le nuove tariffe

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Netflix si appresta a lanciare un piano scontato con pubblicità, mentre Youtube apre del tutto ai video 4K; di poche settimane fa invece i rincari di Amazon Prime. Il settore dello streaming è in subbuglio. La concorrenza infatti è in crescita, ormai anche in Italia, quindi le offerte cambiano, si adattano e si moltiplicano. Facile essere confusi, in questa fase, come consumatori.

Vediamo di fare chiarezza. Non solo tra le offerte di streaming, ma anche su quale connessione ci serve per fruirne al meglio.

Netflix

Adesso Netflix, il servizio più usato in Italia, ha tre offerte. Il piano base costa 7,99 euro e limita la visione a un solo dispositivo. Il secondo sale a 12,99 euro al mese e a due dispositivi in contemporanea. Il piano premium al costo di 17,99 euro ha due vantaggi: quattro dispositivi in contemporanea e anche supporto al 4K.

Loading...

Netflix è una scelta obbligata per chi ama le serie tv. Ne ha anche alcune importanti in esclusiva. Dal 3 novembre avrà anche un'offerta a 5,49 euro al mese che prevede la pubblicità. Così diventa più competitivo. L'azienda ha anche annunciato che nel 2023 dovrebbe rendere più forte il controllo sulla condivisione degli account, come già fatto da Dazn quest'anno.

Amazon Prime

Probabilmente se cerchiamo film non recenti Amazon Prime può essere una buona scelta. Costa poco – anche se da settembre è passato a 49,90 euro l'anno o 4,90 euro al mese – e include oltre alle spedizioni Amazon gratis (se il venditore è affiliato Prime) anche l'accesso a Prime Video. Eccetto film recenti, che si possono noleggiare o comprare, a prezzi variabili anche se in genere inferiori a quelli dei dischi Blu-ray. Amazon ha varie esclusive di alto pregio.

Disney Plus

Un terzo incomodo da qualche anno è Disney Plus, cresciuto molto rapidamente. Una scelta obbligata per chi apprezza cartoni, film e serie Disney e per gli appassionati di super eroi o Star Wars. Molti titoli in queste categorie sono in esclusiva. Anche qui ci sono stati rincari recenti, a 8,99 euro al mese o 89,90 all’anno.