Netflix annuncia una sede in Italia. L’alleanza con Mediaset parte con sette film Sette titoli andranno in onda prima sulla piattaforma di streaming e poi su Mediaset. Reed Hastings: «Stiamo pensando di creare una sede legale anche per venire incontro a tutte le problematiche fiscali che Netflix sta incontrando» di Andrea Biondi

(Afp)

2' di lettura

Un accordo per produrre sette film. Oggi in Italia, domani con Media for Europe (Mfe) si potrà pensare anche più in grande. Mediaset e Netflix suggellano la loro intesa che si sostanzia in una partnership per realizzare e diffondere film italiani.

Sette titoli andranno in onda prima sulla piattaforma di streaming e poi su Mediaset. «Questo primo accordo riguarda 7 film, pensiamo possa essere il primo passo di una partnership. Siamo molto complementari», ha spiegato il fondatore e Ceo di Netflix Reed Hastings.

LEGGI ANCHE / Netflix-Mediaset, pronta l'alleanza per produrre insieme film

«Il nostro accordo è nato su un concetto condiviso: la rilevanza strategica del contenuto originale. Noi vogliamo avere una varietà di storie», ha aggiunto Alessandro Salem, direttore generale dei contenuti Mediaset presente invece di Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato di Mediaset, bloccato da un’influenza, ha comunque espresso soddisfazione con una nota spiegando che «nel prossimo futuro grazie alla dimensione del nostro progetto europeo Mfe-Media for Europe punteremo a rafforzare accordi come questo che sono un’ottima notizia per tutta l’industria del cinema e della produzione italiana».

Il ceo di Netflix, Reed Hastings, ha invece voluto spiegare così la ratio dell’operazione: «Vogliamo finanziare nuovi film che possono andare su Netflix e Mediaset. Dodici anni fa ci siamo lanciati nello streaming, 22 anni fa abbiamo sfidato il mondo del blockbuster con i dvd. Negli ultimi anni abbiamo prodotto tanti film, siamo stati anche al Festival di Venezia. Abbiamo avuto un grande successo con “Sulla mia pelle”, abbiamo capito come concentrarci sui film italiani».