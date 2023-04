Netflix chiude il servizio di consegna Dvd dopo 25 anni. Nel trimestre 1,75 milioni di nuovi abbonati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Netflix ha registrato ricavi e profitti del primo trimestre in linea con le aspettative di Wall Street, ma ha offerto una previsione inferiore alle stime degli analisti per i prossimi tre mesi. L’outlook meno roseo ha fatto scivolare il titolo nelle prime contrattazioni after-hours, con perdite superiori al 7 per cento ma in seguito ha recuperato ed è passato in territorio positivo.



Nel periodo da gennaio a marzo, Netflix ha registrato un utile diluito di 2,88 dollari per azione, rispetto alle previsioni di Wall Street di 2,86 dollari. L’azienda ha registrato un fatturato di 8,162 miliardi di dollari, in linea con le stime degli analisti di Refinitiv.

Previsioni al di sotto delle stime

In prospettiva, Netflix prevede per il secondo trimestre un fatturato di 8,242 miliardi di dollari e un EPS diluito di 2,86 dollari. Wall Street aveva previsto 8,476 miliardi di dollari di fatturato e 3,05 dollari di EPS diluito.

1,75 milioni di nuovi abbonati

La società ha aggiunto 1,75 milioni di abbonati nel trimestre, al di sotto delle stime degli analisti che prevedevano 2,06 milioni di nuovi abbonati.Un anno fa, Netflix ha perso 200.000 abbonati - il primo calo di abbonati in più di un decennio - facendo crollare le sue azioni.

Sempre oggi, 18 aprile, Netflix ha annunciato che spedirà le sue ultime buste rosse di DVD a settembre, ponendo fine a 25 anni di invio di film agli abbonati.