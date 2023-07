Netflix, clienti in crescita ma ricavi sotto le attese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Solo un anno fa Netflix doveva fare i conti con la perdita di 1 milione di abbonati nel secondo trimestre. Quest’anno il colosso di Los Gatos ne ha aggiunti 5,9 milioni. Quasi il triplo rispetto alle previsioni. Non è il solo dato positivo che emerge dalla trimestrale del gigante californiano del video on demand presentata nella tarda serata (ora italiana) di mercoledì. I profitti sono saliti a 1,5 miliardi di dollari e gli utili per azione, pari a 3,29 dollari, hanno superato i 2,86 dollari previsti.

Eppure Netflix ieri è stata protagonista della sua peggiore giornata a Wall Street, con calo fin sopra il 9%, all’interno di una prima parte dell’anno in cui il titolo aveva messo agli atti un guadagno del 60%. In realtà è anche per questa spinta verso l’alto che molti analisti si aspettavano una reazione negativa – come è stato – con investitori pronti a cogliere la palla al balzo per andare sulle prese di profitto.

Cosa è mancato quindi per far dare alla Borsa il degno suggello a risultati in miglioramento? A guardare nei numeri i ricavi che sono aumentati di quasi il 3% a 8,2 miliardi, sono comunque rimasti sotto le previsioni che andavano verso gli 8,3 miliardi. Il che vuol dire – ed è un timore crescente per le società che operano nel campo dello streaming – che l’aumento di abbonati sia legato in particolar modo a sottoscrittori che puntano sui piani più economici, incluso quello supportato da pubblicità lanciato di recente.

La società in questo trimestre ha consolidato la sua leadership con quasi 239 milioni di abbonati nel mondo. Su questo fronte Netflix ha fatto la sua scommessa: ha annunciato che non offrirà più il suo piano base senza pubblicità da 9,99 dollari al mese per i nuovi clienti negli Usa e in Uk. Per il piano più economico occorrerà andare a pagare 15,49 dollari al mese per i nuovi clienti. Un aumento forse anche per spingere i piani con pubblicità a 6,99 euro al mese.

Intanto però è dallo scorso mese di maggio che Netflix ha deciso di passare ai fatti sulla decisione di mettere un freno alla condivisione degli account, chiedendo agli utenti un prezzo aggiuntivo. «I ricavi in ​​ogni Region sono ora più alti rispetto a prima del cambiamento, con già più abbonamenti che cancellazioni», ha affermato la società al momento della diffusione dei conti. I ricavi medi per utente sono diminuiti, nell’attesa, evidentemente, di un bilanciamento più favorevole. «Prevediamo che le revenues accelerino nella seconda metà del 2023 grazie ai pieni benefici del paid sharing più la continua e stabile crescita del nostro servizio sostenuto dalla pubblicità», ha promesso il gigante dello streaming. Che ha anche aumentato la guidance sul free cash flow per l’intero anno a 5 miliardi di dollari, rispetto ai precedenti 3,5 miliardi. Motivo? Anche la minore spesa per contenuti legata agli scioperi di Hollywood. La maggior parte degli analisti è comunque rimasta positiva sul titolo.