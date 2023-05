Netflix, come funzionano gli utenti extra e come usarlo in viaggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Netflix ha detto stop alla condivisione degli account ormai da qualche giorno. Eppure molti utenti ancora si chiedono cosa sia cambiato veramente. Proviamo a scoprirlo in questo approfondimento. Il colosso di Los Gatos ha iniziato a inviare email agli abbonati. «L'account Netflix - si legge - è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità»



Utente extra Netflix: quanto costa

Lo dice chiaramente la guida sul sito della piattaforma: «Condividere Netflix con chi non fa parte del tuo nucleo domestico, puoi utilizzare queste funzionalità: trasferisci un profilo (chiunque utilizzi il tuo account può trasferire il proprio profilo su un nuovo abbonamento a pagamento); acquista un utente extra (Puoi condividere il tuo account Netflix con chi non vive con te al costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese). Il costo dell'utente extra sarà a carico del sottoscrittore dell'abbonamento.



Utenti extra Netflix: i dettagli

Va ricordato che con le nuove impostazioni, gli utenti extra avranno un account e una password diversi da quelli usati dal titolare.Gli utenti di Netflix con il piano Standard o Premium possono acquistare slot aggiuntivi per ospitare utenti extra. I sottoscrittori del piano Standard possono aggiungere un utente extra, mentre quelli del piano Premium possono aggiungerne fino a 2. Infine i sottoscrittori del piano Standard con pubblicità non sono autorizzati ad aggiungere utenti extra. Gli utenti extra devono essere maggiori di 18 anni e risiedere nello stesso Paese dell’account principale. Inoltre, possono accedere a Netflix solo da un dispositivo alla volta.

Netflix in viaggio

Relativamente alla possibilità di usare Netflix quando non si è a casa, la piattaforma fornisce informazioni un po’ evasive. Da una parte, infatti, è scritto che è possibile guardare Netflix come di consueto su dispositivi mobili o accedere a una nuova TV, ad esempio quella presente in un hotel o una casa vacanza.



Qualora si possieda una seconda residenza o si effettui frequentemente viaggi nello stesso luogo, Netflix suggerisce il seguente approccio: “Dal luogo principale in cui guardi Netflix, connettiti a Internet e apri l’app Netflix sul dispositivo mobile una volta al mese. Poi esegui la stessa operazione quando ti trovi nella seconda posizione per continuare a guardare Netflix senza interruzioni”.