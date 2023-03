Netflix entra (sul serio) nel business dei videogiochi, previsti 40 titoli entro il 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo più di un anno dal lancio di Netflix Games la più popolare piattaforma di tv in streaming entra nel mondo del videogioco con l’ambizione di giocarse un partita vera. Sono previsti entro la fine dell’anno 40 nuovi titoli, 70 sono in fase di sviluppo con partner e altri 16 direttamente dagli studios di Netflix. Il progetto non è solo quello di allargare il catagologo giochi (erano disponibili ad oggi 55 giochi) ma di utilizzare le loro Ip cioè la proprietà intelletturale delle loro serie per generare nuove esperienze videoludiche. Una strategia che sta inseguendo con un percorso inverso anche Playstation con blockbuster come The Last of Us. Il titolo forse più indicativo per questa strategia è Too Hot to Handle: Amare è un gioco è basato su Too Hot to Handle, uno dei loro più popolari dating . Per ora però nessun blockbuster con budget milionario annunciato. I grandi editori videoludici collaboreranno con i giganti del video streaming? Prima di rispondere vediamo quali sono i nuovi giochi che arriveranno su piattaforma Netflix.

Mighty quest rogue palace – announcement trailer

Ecco Mighty Quest: Rogue Palace

Il 18 aprile arriva da Ubisoft Mighty Quest: Rogue Palace, un gioco rogue-lite ambientato nel bizzarro universo che alcuni ricorderanno da The Mighty Quest for Epic Loot.

Monument Valley Netflix

Arriva il gioello di Monument Valley

Parliamo di ustwo, uno degli studios più apprezzati. Il prossimo anno, il loro titolo di maggiore successo Monument Valley arriva su Netflix. Ci saranno tutti i titolo del franchise: Monument Valley 1 e Monument Valley 2, a cui seguiranno altri titoli.

Nuova collaborazione (ed esclusiva) con Super Evil Megacorp

Loro sono un talentuoso produttore di Moba (Multiplayer Online Battle Arena) mobile. Super Evil Megacorp sono gli autori di Vainglory, Catalyst Black e per Netflix sono al lavoro su un gioco esclusivo tratto da un titolo in prossima uscita su Netflix.

Hightwater - Video ufficiale

In uscita a marzo l’esclusiva Highwater

Gioco di esplorazione spaziale. Si viaggia in barca in un mondo sommerso. Sei un sopravvissuto. devi trovare degkliu amici, combattere i Ribelli e rubare cibo. In esclusiva su Netflix.