Netflix fa meno nuovi abbonati del previsto. Ricavi in linea con le aspettative

Netflix ha comunicato un numero di abbonati inferiore al previsto per il quarto trimestre 2021, evidenziando le difficoltà della piattaforma di video-streaming nell’attirare nuovi utenti mentre le restrizioni pandemiche si attenuano e la concorrenza si intensifica. L’azienda ha detto che ha aggiunto 8,28 milioni di abbonati nei tre mesi conclusisi il 31 dicembre. Gli analisti in media avevano previsto aggiunte di 8,39 milioni. Il valore delle azioni della società è calato del 10% nel trading after-market. La grande spinta ai subscribers dalla pandemia sta svanendo: la gente, stanca di starsene rintanata a casa, in molte parti del mondo è tornata al cinema.

Il film di supereroi SpiderMan: No Way Home, che è arrivato nelle sale a metà dicembre, è diventato il primo film dell’era pandemica a superare 1 miliardo di dollari al box office globale. Netflix sta anche affrontando competitor particolarmente ricchi nella battaglia per gli abbonati allo streaming. La società ha detto che ha aggiunto 8,28 milioni di abbonati nei tre mesi terminati il 31 dicembre.Netflix ha riportato un fatturato del quarto trimestre di 7,71 miliardi di dollari, in linea con le stime di 7,71 miliardi di dollari.

