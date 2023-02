Netflix guida l’avanzata dello streaming che lancia la sfida alla Tv italiana

Lo streaming con pubblicità

Certo, ora lo streaming sarà chiamato a misurarsi con le difficoltà del momento: costi e inflazione. «La fruizione on demand – scrive Mediobanca – è sempre più popolare, ma gli utenti che si trovano a fare i conti con un’offerta frammentata e con costi in aumento guardano oggi con maggior interesse ai servizi supportati dalla pubblicità. Tra gennaio 2022 e giugno 2022 la principale fetta dell'on demand è in modalità S-Vod (Subscription video on demand), con il 54% di share sul tempo di visione totale, segnando però un calo percentuale equivalente alla crescita delle piattaforme A-Vod (Advertising supported video on demand), in virtù della possibile migrazione del pubblico S-Vod verso le piattaforme A-Vod».

Rai, canone più basso in Europa

Mediobanca si sofferma anche nello specifico sull’analisi della Tv pubblica. L’area Studi sottolinea che con 8,9 miliardi è il servizio radiotelevisivo pubblico tedesco a evidenziare il giro d'affari più elevato nel confronto europeo, più del triplo rispetto a quello italiano. Completano il podio Gran Bretagna (7,7 miliardi) e Francia (3,9 miliardi). Nel 2021 l'Italia si posiziona al terzo posto per crescita dei ricavi (+6,7% sul 2020), dietro solo a Spagna (+24,2%) e Gran Bretagna (+8,3%). Capitolo canone: all'Italia spetta il più basso canone unitario fra i maggiori Paesi europei, inferiore anche alla media europea (25 centesimi al giorno per abbonato contro i 32 centesimi di media. Molto più onerose per i contribuenti la TV pubblica tedesca (58 centesimi giornalieri), quella britannica (50 centesimi) e francese (38 centesimi). Nel 2022 solo 77,8 dei 90 euro (pari all'86%) sborsati da ogni abbonatosono stati incassati dalla Rai, un'incidenza anche in questo caso inferiore alla media europea (90,5%).