Netflix riapre il Paris a New York e pensa a proprie sale cinematografiche Il colosso dello streaming ha preso temporaneamente possesso del Paris Theatre di New York: è la seconda sala rilevata dopo l’Egyptian Theatre di Hollywood di Marco Valsania

Netflix si dà al cinema. Nel senso delle sale con i grandi schermi. Il colosso dello streaming ha preso, almeno temporaneamente, possesso d’uno storico “Palazzo” del cinema di Manhattan, il Paris Theatre. Anzi, l’ultimo nel suo genere nella città: il solo rimasto con sala unica da 581 poltrone e fama conquistata nei decenni di mostrare film americani e internazionali di qualità.

Aveva chiuso i battenti tra i malumori dei cinefili in estate, vittima della fine del suo contratto d’affitto e dalla fama di profitti dei proprietari, la dinastia immobiliare dei Solow. C’è chi dice volessero offrirlo a una clinica; chi ad altri business in metri quadrati sicuramente preziosissimi di real estate sulla 58esima Strada, tra la Quinta Avenue e il Plaza, a due passi dal negozio flagship di Apple. Per il momento, invece, nulla di tutto ciò: Neflix ne difenderà l’identità originale e farà presto debuttare proprio qui uno dei suoi ultimi sforzi creativi originali, il lungometraggio Marriage Story, con protagonisti Scarlett Johansson e Adam Driver.

Non è chiaro se per Netflix quella sul Paris sia una scommessa una tantum. Finora ha spesso affittato ad hoc sale per mostrare i suoi prodotti in lizza per premi Oscar - che devono quindi per norma avere una circolazione in sale fisiche. ma ci sono segnali che indicano potrebbe trattarsi di qualcosa di più. E quel qualcosa potrebbe essere rilevare in modo permanente il noto e popolare bastione dei film di prestigio nel cuore di Manhattan. Netflix, interpellata dalla stampa specializzata quale Deadline Hollywood, tace sulle sue ambizioni future. Era tuttavia già affiorato al momento della chiusura del Paris che il leader dello streaming era tra coloro interessati ad accaparrarsi il locale.

Il progetto, secondo alcuni analisti, avrebbe sicuramente senso. Prenderebbe a prestito una pagina da Amazon, che dopo il successo digitale ha inglobato nella propria strategia di business il cosiddetto “brick and mortar” - vale a dire i supermercati Whole Foods e librerie fisiche. Netflix, oltretutto, non ha bisogno di far soldi con i grandi schermi. Ha bisogno piuttosto di importanti vetrine, per alzare sempre più il profilo nell’elite del cinema e al cospetto di una crescente concorrenza - i nuovi servizi di streaming in arrivo da Disney, Apple, WarnerMedia (Hbo Max), Comcast NbcUniversal (Peacock).