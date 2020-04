Netflix salvata dal virus: in Borsa cancella il crollo e torna in vetta

L’effetto pandemia sui conti

Visto che stiamo parlando di Netflix, non del Bitcoin, qualche spiegazione razionale a questi giri della morte sulle montagne russe ci dev’essere. Secondo gli esperti sono due i motivi delle fortune del colosso dello streaming. Primo: gli abbonamenti stanno aumentando, come conferma una ricerca di Credit Suisse, soprattutto nei Paesi che per primi sono finiti in quarantena come Corea, Italia e Spagna. Secondo motivo: l’emergenza coronavirus sta bloccando negli Stati Uniti, in Canada e in Gran Bretagna produzioni kolossal che nel 2020 si stimava sarebbero costate 17 miliardi di dollari. La Covid-19 è quindi riuscito nel doppio miracolo di aumentare gli abbonamenti e contemporaneamente frenare le spese di Netflix, che comunque al momento ha un buon magazzino da mettere in gioco.

I punti deboli

Attenzione però, spiegano altri analisti, perché gli effetti a lungo termine del coronavirus rischiano di essere nefasti per la società californiana. Intanto i concorrenti non sono rimasti alla finestra. Disney, in particolare, che è stata costretta dal contagio a chiudere i parchi a tema, sta spingendo con decisione l’acceleratore su Disney+, che è probabilmente destinato a macinare più abbonamenti di Netflix visto che quest'ultima ha già saturato diversi mercati, come nota il direttore di Hub Entertainment Research. In Italia, Disney+ è arrivato il 24 marzo a 6,99 euro, contro prezzi mensili che oscillano tra 7,99 e 15,99 euro per Netflix (e i 3,99 euro di Amazon Prime Video). Poi non va dimenticato che gli effetti della pandemia sulle tasche dei consumatori nei prossimi mesi si faranno sentire in modo drammatico: siamo sicuri che i budget familiari per le spese di entertainment resteranno intatti?