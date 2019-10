Netflix sarà disponibile sulla piattaforma Sky Q. Cosa cambia per gli abbonati I contenuti di Netflix entreranno nell’offerta di Sky Q. Zappia (Sky Europe): «Un aggregatore di contenuti che aiuti lo spettatore è fondamentale perché facilita la vita»

(AFP)

1' di lettura

“Annunciamo l'inserimento di Netflix nell'offerta di Sky Q, perché l'aggregazione è fondamentale: dato che il consumatore ha di fronte un'offerta gigantesca di contenuti, un aggregatore di contenuti che aiuti

lo spettatore è fondamentale perché facilita la vita”. Lo ha detto, intervenendo all'EY Digital Summit, il responsabile di Sky Europe Andrea Zappia.

Dunque un pacchetto tv ad hoc, che riunirà al suo interno contenuti Sky e Netflix, che potranno quindi poi essere anche pagati con un'unica transazione. La novità in casa Sky è di quelle che sanno di partnership strategica in cui si uniscono aspetti commerciali, industriali, tecnologici.



Per Sky, infatti, la minaccia viene dal cord cutting e dalle piattaforme Ott, per Netflix più di qualche timore arriva in particolare dalal concorrenza di Amazon Prime Video e, a breve di Apple, che ha deciso di entrare nel segmento dello streaming video. Oltre che dall'impegno finanziario crescente che porta la piattaforma a investire miliardi di dollari ogni anno in contenuti originali. L'accordo con Netflix si estende anche ai servizi streaming di Sky senza abbonamento. Quindi NOW TV in Italia.