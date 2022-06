Netflix, scivolone a Wall Street dopo il declassamento. Ma ha nel mirino Roku

Ascolta la versione audio dell'articolo

I dolori sono sempre gli stessi: un quadro economico globale che mette paura e un mercato, quello dello streaming, dove i competitor sono sempre più agguerriti.

Non è un bel momento per Netflix, il cui titolo ha perso circa il 5% durante le contrattazioni a New York, dopo la decisione di Goldman Sachs di declassare il gigante dello streaming. Una mossa forse prevedibile, considerato il vento che soffia dalle parti di Netflix, alle prese con un rallentamento alla voce abbonamenti e con la concorrenza...