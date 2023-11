Netflix ai raggi X: nella corsa agli abbonati scioperi e costi incidono sui contenuti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da una parte, unitamente all’ottimizzazione della gestione dell’utente anche con l’hi tech, continuare a sfruttare l’articolazione dei piani d’abbonamento. Dall’altra proseguire nell’eliminazione della condivisione delle password. Sono tra le priorità di Netflix, in attesa che i ricavi da pubblicità diventino sostanziali, a sostegno del business.

La strategia

Già, il business. Fino a circa un anno fa la società di streaming si basava sul cosiddetto Svod (Subscription video on demand). Vale a dire: il fatturato era generato esclusivamente dall’abbonamento. Da Novembre 2022, invece, alla subscription è stato affiancato l’advertising. La strategia dà i suoi frutti? Nel terzo trimestre del 2023, gli abbonamenti con lo spot sono saliti del 70% rispetto al quarter precedente. Non solo: l’azienda indica che - negli Stati dov’è previsto l’advertising - circa il 30% delle nuove sottoscrizioni è realizzato con questa modalità. Sennonché, prima che i ricavi da pubblicità diventino concreti c’è bisogno di un po’ di tempo. È necessario che si costituisca la sufficiente base di utenti - con il meccanismo in oggetto - al fine di attirare gli inserzionisti. Tanto che, nel 2023, Netflix indica come il giro d’affari da spot non sarà “material to business”.

Al di là di ciò, proprio al momento della svolta nella strategia aziendale, gli esperti avevano sottolineato pregi e difetti del cambiamento. Per alcuni - in generale - la mossa è corretta. Nel 2027 la pubblicità sul video online è stimata arrivare a circa 331 miliardi di dollari, mentre il fatturato da abbonamenti dovrebbe essere intorno a 150 miliardi. Logico, quindi, che la società voglia avere una parte della torta. Altri, invece, si erano concentrati sul fatto che introdurre la pubblicità rischia di fare scendere il ricavo medio per cliente. Il minore prezzo dell’abbonamento con gli spot può, soprattutto a fronte del calo del potere d’acquisito delle famiglie, indurre chi ha la subscrpition “piena” a spostarsi su quella che costa di meno. Infine c’era chi rimarcava un ulteriore aspetto. Quale? Che l’obiettivo della società era anche di mantenere, e difendere, il tasso di reclutamento dei clienti. Il gruppo è focalizzato, tra le altre cose, sull’ introduzione della limitazione della condivisione delle password. Un passaggio che potrebbe indurre l’azienda a fronteggiare l’abbandono della piattaforma da parte degli utenti. La nuova offerta, quindi, sarebbe anche una strategia finalizzata a garantirsi il “soft landing” su questo fronte.

Un primo consuntivo

Ebbene: un anno dopo la svolta, quali i riscontri proprio rispetto agli abbonati? I numeri sull’ultimo trimestre danno delle indicazioni. I nuovi abbonati netti, nel periodo compreso tra inizio Luglio e fine Settembre, sono risultati 8,76 milioni. Si tratta di un dato cui, da un lato, ha ovviamente contribuito la progressiva eliminazione della condivisione delle password; ma che, dall’altro, è stato aiutato dalla stessa ottimizzazione dell’utente e dall’articolazione delle offerte (per l’appunto, priorità aziendali). Dal che, in un contesto dove le Global streaming paid net additions sono risultate superiori alle stime di consensus, diversi esperti rimarcano come fino a qui - rispetto al fronte degli abbonati- la mossa dell’azienda funzioni. In tal senso gli utenti globali, al 30 Settembre scorso, erano 247,15 milioni (223 milioni un anno prima). E nello stesso secondo trimestre l’incremento netto era già stato di 5,89 milioni. Insomma: non può negarsi che la dinamica degli abbonati di Netflix, al di là delle stagionalità, sia instradata nella giusta direzione.

Ciononostante, deve sottolinearsi un aspetto:il ricavo medio per utente, nell’ultimo quarter, è calato. Il ribasso, sia a cambi valutari costanti che con il dato reported, è dell’1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta di un andamento che può segnalare come l’incremento dei clienti avvenga su piani tariffari meno costosi. Il che non è positivo. Netflix non condivide questa considerazione. Vero! La società, nel commento alla trimestrale, conferma che la dinamica in oggetto è dovuta anche ad un cambio nel mix dei piani d’abbonamenti. E, tuttavia, rimarca come si tratti dell’effetto anche, e soprattutto, della crescita dei clienti in Paesi caraterizzati da subscriptions medie più basse e dai limitati rialzi dei prezzi negli ultimi 18 mesi.