Netflix, la stretta sulla condivisione password aumenta gli abbonati. Abbonamento premium cresce del 10%

La stretta sulla condivisione delle password fa bene a Netflix . La società americana ha infatti annunciato un aumento degli abbonati durante l’estate che ha superato le previsioni degli analisti. Segnale, questo, che il giro di vite del servizio di streaming video sulla condivisione delle password sta convertendo gli ex “scrocconi” in clienti paganti. Non solo. Nel tentativo di ottenere ancora più entrate, Netflix ha anche annunciato che aumenterà di 2 dollari il prezzo del suo servizio di streaming più costoso, portandolo a 23 dollari al mese negli Stati Uniti, con un aumento del 10%. Il prezzo di 15,50 dollari al mese per l’opzione di streaming più popolare di Netflix negli Stati Uniti rimarrà invece invariato, così come il piano mensile di 7 dollari supportato da pubblicità. Le azioni della società hanno registrato un aumento di oltre il 12% negli scambi prolungati.

I guadagni estivi

L’azienda, oltre ad aver aumentato i prezzi per gli abbonati nel Regno Unito e in Francia, ha aggiunto quasi 8,8 milioni di abbonati in tutto il mondo nel periodo luglio-settembre, più che triplicando il numero di abbonati ottenuti nello stesso periodo dell’anno scorso, quando Netflix stava cercando di riprendersi dal calo di clienti registrato nella prima metà dell’anno. L’aumento ha lasciato a Netflix circa 247 milioni di abbonati in tutto il mondo, ben al di sopra dei 243,8 milioni previsti dagli analisti intervistati da FactSet Research.

Anche i risultati finanziari di Netflix sono stati superiori alle previsioni degli analisti, che hanno dato forma alle aspettative degli investitori. L’azienda di Los Gatos, California, ha guadagnato 1,68 miliardi di dollari, o 3,73 dollari per azione, con un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre il fatturato è salito dell’8% a 8,54 miliardi di dollari.

Il prezzo delle azioni della società è salito di oltre il 12% nelle contrattazioni prolungate dopo la pubblicazione degli ultimi dati trimestrali. Le azioni di Netflix sono aumentate di circa il 30% quest’anno, grazie alle prove sempre più evidenti che il suo servizio di streaming video sta facendo meglio di altri in un campo affollato di concorrenti che sta mettendo a dura prova i limiti finanziari di molte famiglie.

I risultati fino a settembre

Nei primi 9 mesi dell’anno, Netflix ha raccolto più di 16 milioni di abbonati, superando gli 8,9 milioni di abbonati dell’anno scorso. Ma si tratta ancora di una frazione degli oltre 36 milioni di abbonati aggiuntivi che Netflix ha attirato nel 2020, quando la pandemia si è trasformata in una miniera d’oro per il servizio, in un momento in cui le persone erano alla ricerca di modi per rimanere intrattenute mentre erano legate a casa.