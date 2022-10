Netflix supera aspettative, +2,4 milioni di nuovi utenti e 1,4 miliardi di utile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Netflix Inc. (Nflx) ha registrato un utile nel terzo trimestre di 1,4 miliardi di dollari. La società con sede a Los Gatos, in California, ha dichiarato un utile netto di 3,10 dollari per azione. I risultati hanno superato le aspettative di Wall Street. La stima media di 12 analisti intervistati da Zacks Investment Research prevedeva un utile di 2,11 dollari per azione.

Il gigante americano ha registrato un fatturato di 7,93 miliardi di dollari nel periodo, superando anche le previsioni di Wall Street (previsioni a 7,85 miliardi di dollari). Per il trimestre in corso, che si concluderà a dicembre, Netflix ha dichiarato di aspettarsi un fatturato di 7,78 miliardi di dollari (previsione analisti a 7,95 miliardi).

Netflix sta crescendo di nuovo



Il leader dello streaming ha raggiunto 2,41 milioni di clienti nel terzo trimestre, superando le previsioni interne e le aspettative di Wall Street. Netflix è cresciuta in tutte le regioni del mondo e martedì 18 ottobre ha dichiarato che prevede di registrare altri 4,5 milioni di clienti a livello globale in questo periodo.

Anche se Netflix non sta crescendo come un paio di anni fa, la rete televisiva più popolare al mondo è tornata su una traiettoria positiva dopo aver cancellato le perdite di clienti nella prima metà dell’anno. Si tratta di una buona notizia per gli investitori di Netflix e dei suoi concorrenti, che hanno subìto forti perdite in borsa quando la società ha registrato un rallentamento della crescita all’inizio dell’anno.

La lettera agli azionisti

«Dopo un primo semestre difficile, crediamo di essere sulla strada giusta per riaccelerare la crescita», ha dichiarato la società in una lettera agli azionisti. Nel terzo trimestre, una robusta serie di programmi nuovi ha attirato milioni di nuovi spettatori. Il periodo è iniziato con i nuovi episodi di Stranger Things, una delle serie Tv più popolari al mondo.

Netflix ha inoltre distribuito il successo coreano Straordinario Procuratore Woo, i film The Gray Man e Purple Hearts e il dramma sul vero crimine Monster: The Jeffrey Dahmer Story, la seconda serie originale in lingua inglese più popolare.