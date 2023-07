Netflix, utile in aumento di oltre il 6%. Balzo degli abbonamenti: +5,9 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Netflix chiude il secondo trimestre con un utile in aumento di oltre il 6% a 1,5 miliardi di dollari, oltre le attese della società. I ricavi sono saliti di quasi il 3% a 8,2 miliardi. Il numero degli abbonamenti è aumentato di 5,9 milioni, decisamente al di sopra delle previsioni del mercato. Nonostante i risultati, i titoli Netflix calano a Wall Street nelle contrattazioni after hours, arrivando a perdere quasi il 3%. A pesare sono le previsioni sotto le attese per il terzo trimestre.

Nel pomeriggio di mercoledì la società di streaming ha dichiarato che non offrirà più il suo piano base senza pubblicità da 9,99 dollari al mese per i nuovi clienti negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Gli abbonati con questo sistema tariffario potranno tenerlo finché non lo annulleranno volontariamente. Il piano più economico senza pubblicità costerà 15,49 dollari al mese per i nuovi membri della piattaforma. I piani con pubblicità proposti per 6,99 dollari al mese stanno generando maggiori entrate rispetto ai piani standard. Netflix, inoltre, ha dato un taglio alla condivisione degli account tra persone di nuclei familiari diversi, che possono continuare a farlo con una spesa di 7,99 dollari in più al mese.

Loading...