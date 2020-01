Netflix, utili nei paradisi fiscali e tasse “light” in Olanda e Gran Bretagna

I margini di profitto storicamente più bassi di Netflix indicano però che la portata dell'eventuale elusione fiscale è più bassa rispetto a quella di altre società multinazionali che impiegano schemi analoghi.



TaxWatch stima che solo nel 2018 Netflix abbia mosso tra 327,8 e 430 milioni di dollari di utili in giurisdizioni fiscali favorevoli.

Netflix è un fornitore globale di video on demand. È partita vendendo Dvd per corrispondenza negli Stati Uniti ma si è subito trasformata in fornitore di video via Internet per arrivare a produrre propri contenuti.

La società ha avviato le operazioni internazionali nel 2010 entrando nel mercato canadese e si è poi estesa in tutto il mondo, arrivando anche in Italia nell'ottobre 2015.

Tra Lussemburgo, Olanda e Uk

Se si osserva la struttura aziendale di Netflix – afferma lo studio di TaxWatch – si nota che funziona in modo simile ad altre società finite nel mirino delle autorità fiscali internazionali. Nei paesi in cui opera, Netflix non registra le entrate dei suoi abbonamenti attraverso una filiale locale. Quando la società ha iniziato a vendere abbonamenti nel Regno Unito nel 2012, lo ha fatto attraverso una società lussemburghese, Netflix Luxembourg.



Netflix Luxembourg, nata alla fine del 2011, all'inizio non aveva clienti in Lussemburgo e pubblicava i suoi conti in sterline. Nel 2015, quando la società ha iniziato a vendere abbonamenti in Lussemburgo, Netflix ha trasferito le sue operazioni europee ad Amsterdam e a una società olandese, Netflix International BV.