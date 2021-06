Netflix, Amazon, Disney+. Più dati e contenuti nella “guerra dello streaming”

6' di lettura

Oltre un miliardo e 100 mila. È la cifra, indicata da Motionpicture, del numero di abbonamenti globali per i video online raggiunta a fine del 2020. Un dato in rialzo del 26% rispetto all’anno precedente. Certo: la dinamica è stata eccezionalmente e positivamente influenzata dal confinamento in casa dovuto al Covid. Tuttavia, dicono gli esperti in coro, il trend è strutturale: i tassi di crescita annuale sono a doppia cifra. Secondo Statista i ricavi solamente del cosiddetto Svod (abbonamenti a video...