Netith mappa i calciatori e i loro infortuni

Da un lato un altro passo avanti nel percorso di crescita nel digitale. Dall’altro il consolidamento e la prospettiva di crescita con nuovi investimenti e denaro fresco.

I protagonisti

Da un lato la Netith, azienda di Paternò in provincia di Catania, specializzata nell’affiancamento di imprese e Pubblica amministrazione per l’implementazione di servizi di customer management (tra i suoi clienti Enel, Enel X, Cns, Gpi, Prelios, Polygon, Eolo, Alfredo Cecchini, Asec Trade e La Sicilia) e presente anche a Torino, Acicastello e Reggio Calabria con un totale di oltre 420 addetti e il piano di arrivare a mille nel giro di qualche anno. L’azienda siciliana fondata nel 2017 ha chiuso il 2022 con un fatturato di 7,5 milioni e punta a 10 milioni nel 2023 con l’obiettivo di arrivare a 20 milioni nel 2025. L’altra è Noisefeed, la startup, fondata da Nicolò Cavallo nel 2017 come spin-off di Appfactory, che ha sviluppato un software per l’analisi dello storico degli infortuni e l'integrità fisica dei calciatori professionisti, contenente il più grande e dettagliato database al mondo, e fornisce servizi ai più importanti club e federazioni mondiali.

Il database

Giusto per fare qualche nome, tra i clienti di Noisefeed vi sono l’Arsenal, il Tottenham e poi Milan, Inter Milan, Juventus, Napoli, Benfica, Sporting Lisbona, Zenit, Vasco Da Gama, la Federazione tedesca, la Federazione portoghese e «molti altri club nazionali e internazionali» spiegano dall’azienda. Netith ha ora acquistato Noisefeed con l’obiettivo preciso di rafforzare la presenza in ambito digitale: «Questa acquisizione rappresenta per noi un investimento strategico per una continua diversificazione ed uno sviluppo internazionale del gruppo. Puntiamo alla crescita di Noisefeed attraverso ulteriori investimenti che possano supportare lo sviluppo tecnologico della piattaforma e la commercializzazione della stessa così da poter affermare sempre di più la leadership nel mondo del calcio» spiega Franz Di Bella, founder e Ceo di Netith e ora anche presidente di Noisefeed.

Il ruolo di Galliani

Operazione chiusa grazie a Gianluca Galliani, socio e componente del Cda di Netith e già presente con una quota in Noisefeed: «Sono molto felice - dice Galliani che curerà le strategie commerciali in tutto il mondo - di aver introdotto una realtà in forte crescita, con grandi possibilità di internazionalizzazione, come Noisefeed ad una azienda importante come Netith».

Tra i prossimi passi della startup quello di uno sviluppo maggiore sull’internazionalizzazione ma in cantiere anche lo sviluppo in altri ambiti sportivi mettendo a frutto le competenze fin qui acquisite nel calcio. Per Netith quella di Noisefeed è la seconda operazione di crescita e sviluppo in poco più di un anno: a inizio 2022 l’azienza catanese ha acquisito un ramo di azienda di Mediatica (40 persone), ne ha assorbito i servizi facilities e ha incrementato il polo sale del servizio Enel.