Networking, il lato A della nostra vita

Col passare degli anni, ho perfezionato il mio metodo per valorizzare i biglietti da visita, e ho condiviso questi segreti nel mio libro “I robot non sanno fare networking (per adesso)” .

Torniamo a luglio 2013, a cena a San Francisco, mentre lavoravo per sviluppare uno dei due chapter californiani degli Alumni. Questi eventi erano una miniera d’oro per riconnettersi con ex compagni di studi, costruire ponti tra le persone e creare sinergie che generassero opportunità per l’Università, per gli studenti e per gli Alumni stessi. La mia missione era diventare l’anello di congiunzione tra le persone e scatenare scintille di connessione.

Dopotutto, il networking è un’arte che tutti coloro che lavorano in azienda conoscono bene.

Un principio fondamentale per una gestione delle relazioni di successo è la preparazione prima di ogni incontro. Che si tratti di una videochiamata, un corso di formazione aziendale o una serata di gala, cerco sempre di studiare attentamente la lista dei partecipanti per avere chiari obiettivi e aspettative.

Ma ciò che rende davvero il networking interessante è il momento in cui superiamo le formalità. Una conversazione aperta e autentica può far emergere l’essenza di chi siamo e cosa cerchiamo. Ed è in questa interazione che si svela un collegamento profondo tra il networking e le soft skills, quelle abilità personali che descriviamo con orgoglio nei nostri curricula. Il networking è una palestra dinamica per sviluppare competenze legate all’intelligenza emotiva, poiché coinvolge la capacità di costruire relazioni significative.