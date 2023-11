Neuralink cerca volontario per un chip nel cervello. La più grande sfida di Musk

Inseguendo Matrix

Tipo ipotizzare che a breve possano esserci cliniche, un po’ ovunque, capaci di sottoporre pazienti a interventi del genere, capaci di creare individui ibridi (uomo-macchina) nel giro di 15 minuti. Cyborg in grado di scaricare la conoscenza come fa Keanu Reeves in Matrix o di caricare i loro pensieri in un archivio, o anche in altri cervelli. «Sembrerà piuttosto strano, ma alla fine raggiungeremo la simbiosi con l’intelligenza artificiale», ha detto Musk in quella prima demo del 2019. Una promessa enorme, a pensarci bene. Perché a differenza di tutte le altre visioni del magnate di origini sudafricane, stavolta c’è di mezzo la salute umana. E benché Musk abbia spesso sorpreso per le sue idee vincenti, innestare un chip nel cervello delle persone, sembra abbastanza diverso dal proporre al mercato una nuova auto elettrica, o un viaggio su Marte grazie a nuovi propulsori spaziali.

Speranze e preoccupazioni

La sperimentazione di Neuralink corre veloce, tanto che l’innesto su essere umano sembra adesso questione di giorni. In questi anni, i vari gruppi per i diritti degli animali hanno accusato la società di crudeltà nei confronti delle scimmie, dei maiali e degli altri mammiferi su cui finora sono stati testati gli impianti. Eppure, se il sistema ideato funziona come previsto dagli scienziati che ci lavorano, le iterazioni successive potrebbero migliorare, in modo miracoloso, la vita di milioni di persone che soffrono di paralisi, ictus, morbo di Lou Gehrig e perdita dell’udito e della vista.

Musk ha co-fondato Neuralink nel 2016 con sette scienziati. L’investimento iniziale, per mister Tesla, è stato un assegno da 100 milioni di dollari. Ma ben presto la società ha raccolto l’entusiasmo dei venture capitalist. Neuralink ha raccolto più di 500 milioni di dollari, 280 milioni solo nel 2023. In attesa del primo chip nel cervello di un uomo, sembra già un buon affare.

