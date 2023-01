Neutralità climatica, solo un’azienda italiana su cinque raggiungerà il net-zero entro il 2050

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

In Italia solo un’azienda su cinque riuscirà a raggiungere gli obiettivi climatici, con emissioni pari a zero, entro il 2050 se non accelererà su tecnologia e carbon intelligence. Un dato che riflette uno scenario in cui l’Europa sorpassa gli Stati Uniti in termini di consapevolezza e impegno sulle sfide della transizione ambientale affrontata dalle imprese. È quanto emerge dalle ultime rilevazioni dello studio Accenture “Accelerating global companies toward net zero by 2050”. In termini di obiettivi fissati per il raggiungimento del net-zero, le aziende europee sono infatti in testa rispetto a quelle d’oltreoceano, il 51% a fronte del 28%, su un campione di 2.000 realtà analizzate da Accenture.

Il quadro italiano

Nonostante un incremento di sette punti percentuali degli obiettivi di decarbonizzazione rispetto al 2021, si stima che solo il 7% sarà in grado di raggiungere i propri obiettivi salvo un cambio di rotta destinato ad accelerare i processi volti ad abbattere le emissioni.

Loading...

«Alle attuali condizioni – commenta Sandro Orneli, Europe Sustainability Strategy Lead Accenture – circa il 20% delle imprese italiane è in grado di raggiungere gli obiettivi net-zero al 2050. Un dato che conferma il maggior impegno delle realtà europee nei confronti di queste sfide rispetto a quanto accade negli Stati Uniti. L’80%, però, è consapevole di un ritardo che incide sui risultati finali e che richiede un percorso nuovo, una trasformazione accelerata: non si tratta più di avviare un percorso di cambiamento ma di farlo a ritmi sostenuti. Per riuscirci servono tecnologie e competenze».

La neutralità climatica nel mondo

Sebbene, la sostenibilità rimanga per l'84% del campione internazionale, composto da circa 2mila imprese, una priorità anche a livello di investimenti, annoverarla tra gli obiettivi non è più una garanzia sufficiente di successo.

Servono interventi precisi, a cominciare dall'implementazione di tecnologie avanzate (cloud, intelligenza artificiale, digital twin) in grado di mettere a sistema i dati Esg: un approccio data driven e “carbon intelligent” che consenta di valutare in modo oggettivo e strategico l'impatto dell'impegno sostenibile, attribuendogli un peso specifico importante nel processo decisionale delle organizzazioni.