Neve abbondante sulle Alpi, presenze +2%

Per Roberto Galli, presidente di Federalberghi Sondrio, «l’occasione delle Olimpiadi dovrebbe aiutare a risolvere questa situazione di svantaggio», rappresentata dal fatto che per raggiungere l’Alta Valtellina, dunque località importanti come Bormio e Livigno, ci sia una sola strada che ad un certo punta si riduce ad un’unica corsia, con forti limitazioni di velocità.

«L’Alta Valtellina - aggiunge Galli – rappresenta le montagne di Milano e della Lombardia, si tratta di località importanti per lo sci, a cui serve un collegamento migliore e più sicuro». A questo si aggiunge la mancanza di collegamenti tra comprensori e il difficile accesso ai passi.

Le aree

Nella mappa del turismo neve in Italia, a farla da padrona è l’area del Trentino-Alto Adige che nei suoi comprensori accoglie circa il 60% dei turisti italiani e stranieri che scelgono la montagna come destinazione di vacanze. Seguono a ruota Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta.

«Guardiamo ai colleghi del Nord Est partendo dalla considerazione che si tratti di un prodotto montagna completamente diverso», commenta Filippo Gerard, presidente di Federalberghi Valle d’Aosta. «I margini di crescita per il turismo montano in Valle d’Aosta ci sono — spiega Gerard — soprattutto se si guarda a quella fetta di clientela italiana che sceglie il mercato francese per avere un prodotto qualificato».



A fare da “driver” in Valle d’Aosta è in particolare la località di Courmayeur dove ad esempio è andato a regime il nuovo Massif hotel, frutto dell'investimento della Castello Sgr, e il nuovo Th con 100 camere a ridosso di Sky Way.

Wellness e chef stellati

Il wellness e la proposta di percorsi benessere da associare ai soggiorni in montagna si consolida come macrotendenza del settore, molto radicata tra Veneto e Trentino Alto Adige e in fase di recupero tra Piemonte e Valle d’Aosta. Tra le novità, poi, emerge la sempre maggiore presenza di chef stellati in quota.