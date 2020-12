Neverland, la tenuta di Michael Jackson venduta per 22 milioni di dollari (ne valeva 100) A più di 10 anni dalla morte del cantante, la proprietà è stata comprata dall’investitore Ron Burkle, azionista dei club Soho House

A più di 10 anni dalla morte del cantante, la proprietà è stata comprata dall'investitore Ron Burkle, azionista dei club Soho House

Neverland, il famoso ranch di Michael Jackson in California, è stato finalmente venduto, più di 10 anni dopo la morte della pop star che ha abbandonato la proprietà dopo il processo per le accuse di aver lì molestato un ragazzo.

L'investitore miliardario Ron Burkle, un ex amico di famiglia di Jackson, ha recentemente acquistato la vasta tenuta di 2.700 acri (1.100 ettari), ha detto il suo portavoce oggi. Ribattezzata Sycamore Valley Ranch diversi anni fa, la proprietà è stata venduta per 22 milioni di dollari secondo i registri pubblici, ha riportato il Wall Street Journal.

Il prezzo diminuito

Nel 2015 il prezzo richiesto era di 100 milioni e nel 2017 è stata nuovamente quotata per 67 milioni. Il portavoce di Burkle ha detto che l'uomo d'affari ha visto l'investimento come un'opportunità di land banking.

Michael Jackson, morto per overdose di anestetico Propofol nel 2009 all'età di 50 anni, acquistò la proprietà a Los Olivos, a circa 120 miglia (193 km) a nord di Los Angeles, nel 1988 per 19,5 milioni di dollari. Dopo problemi finanziari, nel 2008 cedette tutto a Colony Capital, che deteneva un prestito sulla proprietà, e che ora ha venduto a Ron Burkle, l'azionista di maggioranza di Soho House, un club privato di alto livello che ha sedi a New York, Londra, Los Angeles e Hong Kong

Mai più a Neverland

Neverland, un nome preso dalla storia di “Peter Pan” di un ragazzo che si rifiutava di crescere, divenne il rifugio preferito di Jackson e notoriamente ospitava uno zoo, una ferrovia e un parco a tema con le giostre. Era anche il luogo in cui intratteneva i bambini, uno dei quali ha presentato accuse di molestie contro il cantante che hanno portato a un processo nel 2005 e all'assoluzione del cantante da tutte le accuse. Jackson promise di non tornare mai più a Neverland dopo il processo.