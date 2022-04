Nevica in molte regioni. Alcuni Comuni toscani senza riscaldamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Neve fino a quote collinari, temperature a -20 in montagna, grandinate e vento in Piemonte. E’ la coda dell’inverno che in pratica non c’è stato, con 111 giorni di siccità. Dopo le grandinate e le tempeste di vento di ieri pomeriggio, con danni alle coltivazioni tra le province di Cuneo e Torino, termometro in picchiata nella scorsa notte: la minima è stata di 4.5 gradi nel centro di Torino, 0,7 a Cuneo città. Molto rigide le minime in montagna: -24,9 sul Monte Rosa, -19 a Ceresole Reale (Torino) nel parco del Gran Paradiso, -18,2 a Bardonecchia (Torino) in Valle di Susa. Nel pomeriggio è previsto un miglioramento del tempo. Anche la prossima notte, tuttavia, sarà molto fredda.



Neve anche a bassa quota in Sardegna

Questa mattina le vette del Nuorese e dell’Ogliastra sono state imbiancate da una coltre bianca e continua tuttora a nevicare in città a Nuoro ma anche in paesi collinari della Barbagia. Temperature vicino allo zero anche a Cagliari, dove la colonnina di mercurio è risalita a 4 gradi questa mattina. Ad Atzara il sindaco ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado. Analoga decisione è stata presa dai Comuni di Ortueri e Macomer. In azione gli spazzaneve sulla statale 131 tra il Nuorese e il Sassarese. Neve e rallentamenti anche sulla statale 389 Nuoro-Lanusei dove sono in azione i mezzi dell’Anas.

La Spezia e Cinque Terre

Il maltempo ha portato la neve nello Spezzino anche sulla costa. Nevica dalla scorsa notte e i fiocchi hanno imbiancato le alture intorno alla città. Sospesa la gara podistica Sciacchetrail (46 Km) in corso alle Cinque Terre, con circa 300 partecipanti. Così come nella Coppa Milano-Sanremo per auto d’epoca è stata sospesa la tappa tra Rapallo e Loano.

Metrocittà di Firenze

I mezzi della Protezione civile e della Viabilità della Città metropolitana di Firenze in azione alla Consuma, a Vallombrosa e sulla strada provinciale 302 dopo la neve caduta nella notte. Ma lo stop dei riscaldamenti con 15 giorni di anticipo su diverse zone del territorio «non ha senso considerando che nevica in alcuni Comuni dove era stata emessa l’ordinanza di chiusura degli impianti termici», dichiara Cecilia Cappelleti, consigliera metropolitana della Lega.

In provincia di Bergamo, neve dai 600 metri

La neve è iniziata a cadere questa mattina su alcune zone della Bergamasca, anche a quote basse, a partire dai 600 metri. Tra le principali località innevate ci sono Berbenno, in Valle Imagna, appunto a poco più di 600 metri, Foppolo e Valleve, dove sono necessarie le catene per viaggiare sulla provinciale.