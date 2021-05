New European Bauhaus, in che futuro vuoi vivere?

5' di lettura

Con il lancio del Premio New European Bauhaus, entra nel vivo la prima fase del nuovo Bauhaus europeo. Fino al 31 maggio 2021, designer, architetti, artigiani, ingegneri, scienziati e creativi potranno candidare progetti in grado di declinare le tre dimensioni chiave di uno dei programmi portanti del prossimo settennio europeo: la sostenibilità per un'architettura circolare a basso impatto energetico; l'estetica come qualità dell’esperienza oltre la funzionalità e l'inclusione qui intesa come accessibilità fisica, sociale ed economica. La seconda fase del programma (2021-2023) prevede, invece, l'implementazione di progetti pilota, mentre nell'ultima fase (2023-2024) l’accento sarà posto sull’ampliamento delle idee e delle azioni emerse e sul raggiungimento di un pub-blico più vasto in Europa e nel mondo.

Perché il Bauhaus?

Quasi 100 anni dopo la nascita della scuola di design fondata a Weimar da Walter Gropius, la Commissione Europea ne ha riabbracciato i valori d'interdisciplinarità per affrontare le sfide che questo momento storico ci prospetta. Definito dalla stessa presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen come un ponte tra il mondo della scienza e della tecnologia e quello dell’arte e della cultura, il New European Bauhaus è un progetto culturale e formativo con un impianto programmatico in divenire. Per la prima volta nella sua storia, l'Europa ha suggerito, senza imporre (per chi ci vedesse una scelta di regime), i canoni del “nuovo bello”: un bello che significa sostenibilità, accessibilità, dialogo tra diverse culture, recupero del saper fare, ma anche inclusività sociale ed economica a garanzia di modelli abitativi dignitosi. Si partirà con una fase di mappatura delle buone pratiche per ragionare sullo sviluppo di un nuovo modello sociale ed economico del continente, che ha l'obiettivo di raggiungere la sostenibilità ambientale e sociale attraverso la messa in rete di saperi complessi e diffusi come il design, l'architettura, l'artigianato, le nuove tecnologie e lo studio delle energie rinnovabili.

I fondi a sostegno del programma arrivano nell'ambito dei 1.000 miliardi di euro stanziati per il Green Deal, a cui dovrebbero sommarsi investimenti pubblici catalizzati dai 750 miliardi di euro del recovery fund di Next Generation EU e investimenti privati conseguenti alla rimessa in moto dei paesi già questi mesi.

Il premio

A sostegno della fase di analisi e di progettazione dell'iniziativa, è stata lanciata l'edizione pilota del Premio New European Bauhaus, che intende raccogliere i migliori progetti di sostenibilità a matrice creativa nell'ambito del patrimonio culturale costruito o naturale. Il riconoscimento è suddiviso in due categorie: il New European Bauhaus Award per i progetti già realizzati e il New European Bauhaus Rising Stars, dedicato a idee presenta-te da giovani under 30. Per la prima categoria è previsto un premio in denaro di 30.000 euro, mentre per la seconda di 15.000 euro.

Le candidature dovranno pervenire sull'apposita piattaforma entro il 31 maggio e potranno essere presentate da singoli o dalle organizzazioni che rappresentano le iniziative. Attraverso la ricerca delle migliori pratiche d'innovazione e sostenibilità, questo premio presta il fianco al lungo percorso di validazione del settore culturale e creativo, mettendo in luce la trasversalità delle tematiche affrontabili e il livello d'ibridazione delle competenze tecniche e scientifiche che sono impiegate.