New York, in arrivo tassa sul traffico da 23 dollari al giorno

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Stangata in arrivo per gli automobilisti a New York. La Grande Mela potrebbe introdurre una tassa sulla congestione del traffico fino a 23 dollari al giorno il prossimo anno, che secondo uno studio pubblicato ieri ridurrebbe il numero di auto che entrano a Manhattan del 15% - 20%. Secondo i media Usa, la città vuole addebitare un pedaggio variabile giornaliero sui veicoli che entrano o rimangono all’interno della zona tra la 60esima Strada e Battery Park, all’estremità meridionale di Manhattan.

New York, che ha il traffico più congestionato degli Stati Uniti, sarebbe la prima grande città americana a seguire Londra, che ha introdotto un’imposta simile nel 2003. Le autorità locali hanno approvato il piano nel 2019 e originariamente era previsto che iniziasse nel 2021, ma il governo federale sotto Donald Trump non ha intrapreso alcuna azione.

Loading...

La Federal Highway Administration (Fhwa), che deve dare il via libera alla misura, ha dichiarato di aver approvato la valutazione ambientale richiesta e l’agenzia esaminerà i commenti pubblici inviati entro il 9 settembre. Secondo la Metropolitan Transportation Authority (Mta), che si occupa del trasporto pubblico nello stato di New York, la tassa potrebbe entrare in vigore fino a 10 mesi dopo l’approvazione.

«È una cosa positiva per l’ambiente, per il trasporto pubblico, per New York e per la regione», ha affermato Janno Lieber, Ceo di Mta. I conducenti di veicoli passeggeri potrebbero pagare da 9 a 23 dollari per entrare nella zona “rossa” nelle ore di punta, mentre i pedaggi notturni potrebbero essere di 5 dollari.