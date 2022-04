New York Auto Show, il salone nella Grande Mela è tornato, ma quante assenze!

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il salone di New York torna dopo due anni a causa della pandemia da coronavirus, ma non fa il pieno di novità.

Tutta colpa della vicinanza con la rassegna internazionale che doveva svolgersi pochi giorni dopo a Pechino, poi cancellatoa per il riacutizzarsi improvviso del covid in Cina. Molti costruttori avevano scelto l’appuntamento nel mercato automobilistico più importante del mondo: quello cinese. La Cina ormai lo è già da qualche anno non solo per vendite, ma anche per tendenze.



Presenti tuttavia due grandi novità europee

Teatro di spettacolari presentazioni non soltanto di modelli a stelle e strisce, il salone della Grande Mela ha sempre offerto al pubblico americano la possibilità di vedere dal vivo delle nuove auto europee. Succede anche quest'anno con l'Alfa Romeo Tonale che debutta negli Usa a pochi giorni dal lancio previsto in Europa, ma anche con il Volkswagen ID.Buzz il remake elettrico del mitico Bulli esposto prima del debutto europeo in l'autunno

Toyota Corolla GR in vendita soltanto nel Stati Uniti

E’ un caso quello della Toyota Corolla GR che Giappone a parte sarà in vendita soltanto negli USA e, dunque, a New York non poteva certo mancare.Forte di una potenza di 304 cv e della trazione 4x4, la Corolla più hot della gamma si segnala anche per l’insolita trasmissione manuale a 6 rapporti. In tema di brand giapponesi Subaru espone a NY la nuova WRX in versione crossover con 275 cv associati alla trazione integrale, il plus di tutte le Subaru.

Per il gruppo coreano Hyundai-Kia tante novità

Molto qualificata anche la presenza delle Case coreane di Hyundai e Kia che hanno svelato due rinnovati modelli di successo negli Usa il suv Palisade una sorta di versione americana del Santa Fe, mentre Kia fa debuttare in pubblico la rinnovata Niro nelle tre varianti full hybrid, plug-in e 100% elettrica. Da segnalare che Hyundai ha fatto il pieno di riconoscimenti per la sua elettrica Ioniq 5 premiata al Salone sia come auto dell’anno che elettrica n.1 e la più stizzosa.

Il gruppo Stellantis con i due brand americani

Molto attivo alla rassegna newyorkese coi suoi due brand made in USA il gruppo Stellantis. Chrysler che aveva svelato al Ces di Las Vegas a gennaio l'Airflow Concept lo ripresenta a New York con un design aggiornato. Con dei sistemi di guida autonomia di livello 3, ben 6 schermi a bordo e 4 videocamere l'Airflow ha due motori elettrici per 400 cv e un'autonomia di 600 km. La vettura non sarà introdotta a breve, ma negli Usa avrà un suo peso nel tempo.