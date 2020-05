New York, Bruxelles, Lima, San Francisco: cosa succede nel resto del mondo Come cambia la mobilità dopo l’emergenza in alcune grandi città

New York: 100 miglia di strade dedicate ai pedoni

Sebbene in un primo tempo si fosse detto contrario per l'alta densità abitativa della Grande Mela, il sindaco Bill de Blasio ha annunciato 100 miglia di strade chiuse al traffico per lasciare spazio ai pedoni. Entro la fine di maggio saranno chiuse le prime 40 miglia.

Bruxelles : centro chiuso al traffico

Il centro di Bruxelles - un'area che viene chiamata “Il pentagono” - è stata chiusa al traffico ed è stata trasformata in una sorta di area residenziale dove possono transitare solo persone a piedi oppure in bicicletta. Inoltre la velocità delle auto in città è stata ridotta.

Lima: obiettivo 300 km di piste ciclabili

La risposta della capitale peruviana all'epidemia di Covid-19 è stato un maxi piano per la costruzione di piste ciclabili di emergenza che dovrebbero coprire circa 300km. L'autorità dei trasporti incentiverà aziende che producono biciclette sicure a basso costo.

San Francisco: le strade diventano «slow»

Strade chiuse al traffico per garantire più spazio anche a chi è in attesa fuori dai negozi. È il piano Slow streets della Sfmta, la società dei trasporti, che ha lanciato un'indagine per raccogliere il parere dei cittadini e magari studiare cambiamenti a lungo termine.