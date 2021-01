New York: collezionisti ai raggi x I risultati del sondaggio di Arts Economics mostrano come la Grande Mela sia pole postion per la ripresa degli scambi nell’era post Covid, sebbene nuova fiscalità e regolamentazione potrebbero influenzare il futuro di Maria Adelaide Marchesoni

New York è una delle città americane più duramente colpita dalla pandemia Covid-19 e le ripercussioni sul sistema dell'arte, al pari di altri importanti hub, sono ormai note. Per i prossimi mesi è ancora difficile immaginare un'inversione di tendenza, si intravede solo una cauta ripresa delle attività e dei comportamenti ai quali eravamo abituati in “epoca pre-Covid”, naturalmente molto è legato alla progressione delle campagne di vaccinazione avviate a livello mondiale, fondamentali per riprendere a visitare dal vivo le fiere e le gallerie nelle principali capitale dell'arte.

Nonostante uno scenario di breve termine ancora in salita, pieno di insidie e difficoltà, c'è chi guarda al futuro con un certo ottimismo e sostiene che New York è nella posizione migliore per cavalcare la ripresa appena la pandemia sarà alle nostre spalle, sebbene la guerra commerciale con la Cina dell’epoca Trump, i nuovi dazi e la nuova regolamentazione contenuta nel National Defense Authorization Act che estende le previsioni del Bank Secrecy Act al mercato dell'arte, autorizzando i regolatori federali a progettare misure che rimuoverebbero il velo di segretezza dalle transazioni rendendo noti nomi, cognomi, importi e conti, potrebbero influenzare la ripartenza. Insomma addio all’anonimato negli scambi di opere d’arte, come in Europa richiede la V Direttiva applicata dal 1° gennaio 2020 che combatte il finanziamento al terrorismo.

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DI ARTE DA/PER GLI STATI UNITI Dati in miliardi di dollari - Fonte: © Arts Economics (2020) with data from USITC

“ The New York Art Market Report ” realizzato da A rts Economics , società fondata dall'economista Clare McAndrew, autrice del report UBS-Art Basel sul mercato globale dell'arte, su richiesta della fiera Indipendent Art Fair con sede a New York co-fondata e diretta da Elizabeth Dee, che ha tenuto la sua 11ª edizione nel marzo dello scorso anno, e di Crozier Fine Arts, leader globale nella logistica e custodia di opere d'arte, spiega gli elementi cruciali per la ripresa che permetteranno alla metropoli americana di uscire il più velocemente dalla crisi.

«King Nyani (Swahili sta per gorilla)» della serie, «Love the Last» del duo australiano Gillie e Marc Schattner. Bella Abzug Park di Hudson Yards, NYC. Photograph: Courtesy Gillie and Marc Schattner

I punti di forza di New York

Prima di presentare i risultati del sondaggio, il primo realizzato da Clare McAndrew su un singolo hub dell'arte, che ha coinvolto ad agosto 388 collezionisti residenti nell'area di New York e 146 art advisor, occorre ricordare che la città rappresenta circa il 90% del mercato dell'arte statunitense ed è il più grande hub al mondo con il 44% delle vendite globali nel 2019. Insomma quello che avviene sul mercato dell'arte di New York la dice lunga su quello che succede nel resto del mondo. Inoltre circa il 60% degli estate e delle fondazioni di artisti americani ha sede a New York. Il primo fattore rilevato dalla ricerca è senza dubbio la ricchezza che circola all'interno della città, al quale fa seguito un'infrastruttura culturale altamente sviluppata che comprende istituzioni pubbliche e private, eventi artistici di primo piano, servizi legali e finanziari che si occupano di fine art, così come una vasta rete di consulenti d'arte, conservatori e periti, tra gli altri servizi ausiliari e, non da ultimo, un quadro normativo e un sistema fiscale che offre un elevato livello di protezione agli acquirenti e ai venditori locali e internazionali. Non solo, la città rappresenta il maggior centro per i flussi commerciali in uscita ed entrata con una media del 71% del valore di tutte le importazioni d'arte in arrivo negli Stati Uniti dal 1996 al 2019 e il 79% del valore delle esportazioni. Ha anche rappresentato nel periodo il 76% di tutte le esportazioni nazionali o interstatali in valore negli States. Insomma è il centro del paese per le transazioni artistiche internazionali e per il mercato d’accesso delle opere importate e conservate negli States.

QUOTA DI NEW YORK DEGLI SCAMBI COMMERCIALI TRANSFRONTALIERO DI ARTE NEGLI STATI UNITI Loading...

Collezionisti ai raggi X

New York è la patria di molti dei più importanti collezionisti d'arte del mondo: circa la metà dei 3.000 acquirenti d'arte più attivi nel paese vive nella Grande Mela. La maggior parte degli intervistati (98%) colleziona per ragioni estetiche e filantropiche ma anche per sostenere gli artisti e la cultura. Solo una minima parte dei collezionisti intervistati (12%) considera importante l'arte come forma di investimento, per la diversificazione del portafoglio e la copertura contro l'inflazione. Questi risultati sottolineano che i collezionisti di New York sono, o si percepiscono come, significativamente meno orientati all'investimento in arte rispetto ad altri collezionisti a livello globale, come indicato in altri report su questa dinamica.

«Doggy Bags» di Will Kurtz, a Broadway, tra la 38a e la 40a strada. Photograph:Courtesy Alexandre Ayer/Diversity Pictures for the Garment District Alliance

Le collezioni

Gli intervistati possiedono in media 146 opere d'arte con alcune differenze correlate in base all'età: i Millenial hanno in media 45 opere, i collezionisti della Gen X, 115, i Baby Boomer (di età compresa tra i 56 e i 74 anni) ne possiede 168, e quelli della cosiddetta “generazione silenziosa” (quella nata tra il 1925 e il 1945) possiedono in media oltre 200 opere. Anche le dimensioni delle collezioni sono collegate al livello di ricchezza, passando da una media di 90 opere per chi ha una ricchezza inferiore a 1 milione di dollari a collezioni di dimensioni doppie (185 opere) per chi supera i 10 milioni di dollari. Il 75% di questo patrimonio artistico è esposto negli spazi personali e accessibili come case o uffici, il 5% delle opere sono date in prestito ai musei, di cui il 3% donato ai musei, e il restante 20% si trovava in depositi generali o specializzati.