New York e Chicago, ecologia, cultura liberal e grande freddo di Simone Filippetti

(william87 - Fotolia)

7' di lettura

Atterrare a New York, curiosa associazione mentale, fa sempre ricordare una vecchia canzone degli U2: Angel of Harlem. «It was a cold and wet december day / when we touched the ground at JFK». Evoca grandi nevicate, lunghi inverni, e il fumo denso dai tombini della Grande Mela, la città più grande e vibrante d'America: 8 milioni di persone non possono sbagliarsi, si legge nella guida Lonely Planet. E come dargli torto. A John Kennedy, JFK, il presidente assassinato, hanno dedicato l'aeroporto più grande della città, quello da dove arrivano i voli intercontinentali da tutto il mondo. Otto terminal, il colosso Delta ne ha uno tutto per sé: è una città dentro la città.

Un brusco risveglio

New York è la vera capitale, economica, morale e materiale dell'America, il cuore pulsante del paese. Washington, la capitale politica e ufficiale, è un luogo finto, nato a tavolino. E New York si è svegliata frastornata, incredula e triste la mattina del 9 novembre. Anzi, non era andata a letto per niente nella infinita e struggente notte del Jacob Javits Center, il gigantesco centro congressi che Hillary Clinton aveva affittato, certa della vittoria. Come certi della vittoria e tutti pronti a festeggiare erano anche le migliaia di sostenitori che affollavano il locale; e che invece sono usciti alla spicciolata in lacrime, man mano che gli scrutini disegnavano il peggiore degli incubi. New York è la culla dei liberal, della cultura progressista e l'avamposto dei Democratici, ma è anche la città del futuro presidente: Donald il parvenu miliardario dalla pettinatura improbabile vive sulla Fifth Avenue, il cuore dello shopping e del lusso, nella eccessiva e fantasmagorica Trump Tower (un tripudio di ottone e kitsch). Già la notte stessa delle elezioni, a urne ancora aperte, il grattacielo è stato blindato e circondato da giganteschi camion carichi di sabbia (anti-attacchi terroristici) Natale e la shopping season era alle porte, e Tiffany, il palazzo accanto a quello di Trump, che è tutto uno sfavillare di luci, pare non abbia gradito quei bisonti della strada a infastidire e scacciare i clienti.

New York e Chicago, ecologia, cultura liberal e grande freddo Photogallery11 foto Visualizza

Ogni racconto dell’America non può che partire da qui, da New York. Ma è lontano dalle luci abbaglianti e dalle folle oceaniche di Times Square, via dalla città multietnica e cosmopolita, che bisogna andare per capire l'America vera, quella classe media che è corsa in massa a votare un tycoon, star televisiva dei Talent Show e controverso imprenditore immobiliare. Questo non è un diario politico; piuttosto un viaggio, scandito da pause gastro-curiose, tra aeroporti e autostrade. Lungo quelle arterie che sono lo scheletro pulsante di un paese-continente e dove ogni giorno transitano decine di milioni di persone comuni e anonime: il paese reale. Prima di lasciare la Grande Mela, è però d'obbligo assaggiare un Pastrami: piatto tipico di New York, da una originaria ricetta ebraica. È una sorta di roast beef millefoglie e super speziato con cui si farcisce un sandwich fatto di pane in stile Bagel (la famosa ciambella salata dalla mollica molto compatta e solida). Lo si trova un po' dappertuto in città, il Pastrami: nei chioschi, assieme al classico hot dog e ai Pretzel, che affollano ogni incrocio del centro. Ma il Pastrami più buono, è da Katz, nella zona di Houston: storico diner gestito da generazioni di ebrei, con gli arredi rimasti agli anni '30 e le pareti ormai sovraffollate di foto di celebrità che non hanno resistito al loro succulento panino.

Piccolo, ma trafficato ed efficientissimo

Il LaGuardia, alla estremità nordest dei Queens, di fronte all'East River, era il vecchio aeroporto di New York: costruito nel 1929, prima che aprisse quel mastodonte del JFK e dedicato a Fiorello La Guardia, sindaco di New York negli Anni '30, l'italoamericano più famoso d'America prima di Frank Sinatra. Oggi fa quasi sorridere: minuscolo, una sola stanza, niente negozi o boutique. Qualche scaffale con snack, bibite e giornali. Ma è comodissimo (tempi di imbarco inesistenti) e, soprattutto, trafficatissimo: 30 milioni di persone per una sola pista e una manciata di gate. Da qui partono tutti i voli nazionali, per le città della profonda provincia. I turisti e gli uomini d'affari internazionali atterrano a JFK; i pendolari e l'America di tutti I giorni volano da qui. La prossima metà è Chicago. Atterrando di notte, la visuale dall'alto è mozzafiato. Assoluto e maestoso rigore urbanistico: la selva di grattacieli di Downtown che risplendono nel buio, un ammasso luminescente di acciaio e cristallo, dominato dalla Sears Tower (che fino al 1998 era il grattacielo più alto al mondo, poi superato dalle Petronas Towers di Kuala Lumpur); la perfetta e algida geometria dei suburbs, zone residenziali a perdita d'occhio, milioni di villette e schiera tutte uguali; e dall'altro lato, la sagoma scura e minacciosa, del lago Michigan (che in realtà è un mare, se non fosse di acqua dolce). Se la chiamano “Second City” (perché la prima è appunto New York) un motivo ci sarà. Sempre un passo avanti, sofisticasta al limite dello snob, con un'anima super ecologica (hanno i cestini pubblici a pannelli solari: compattano le cartacce, così i camion devono fare meno ritiri), kids-friendly, la città del Proibizionismo e di un altro italiano famoso (o famigerato), Al Capone, gelida per molti mesi l'anno per colpa del lago che porta i venti glaciali che arrivano dal Canada e dalla Baia di Hudson, arrivando la sera non ha la calorosa accoglienza di New York. Ma nasconde una vivibilità eccezionale: è una metropoli a misura d'uomo, un ossimoro. Parchi, musei, decine di chilometri di piste ciclabili e pedonali, la famosa EL, la metropolitana sopraelevata che assieme al “Fagiolo” e alla fontana interattiva di Anish Kapoor sono le due attrazioni più amate dai bambini.

Benvenuti nella parte liberal del Midwest

Chicago è un'altra roccaforte liberal, ma è già Midwest: stato dell'Illinois, profonda provincia appunto. Le sue campagne sono la Corn Belt (la fascia del grano), quella che negli ultimi anni è diventa pure la culla dei TeoCon, i conservatori ultra religiosi: Bibbia e Trattore. L'America è una dicotomia: campagne conservatrici, metropoli progressiste. Chicago, poi, per 8 anni è stata anche la seconda capitale degli Stati Uniti, la città di Barack Obama e di Michelle. Tutti gli occhi del mondo puntati addosso. L'ormai quasi ex (mancano pochi giorni) presidente, primo nero alla Casa Bianca, insegnava alla Law School (università di Chicago) e qui tornerà a vivere dopo che avrà lasciato Washington.