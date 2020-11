New York e la guerra della noce moscata: un vaccino “ante litteram” all’origine della Grande Mela Tutto cominciò con la battaglia che si accese nel Seicento attorno alla spezia che cresceva nell'isola di Giava, ritenuta capace di sconfiggere le terribili epidemie di peste che allora imperversavano di Giancarlo Mazzuca

In queste settimane, stiamo parlando in tutte le salse sul futuro vaccino anti-Covid che dovrebbe essere in commercio dall'inizio del prossimo anno. L'argomento è particolarmente caldo e, al riguardo, vorrei ricordare un precedente: pochi, in effetti, sanno che, per mettere le mani su un vaccino “ante-litteram”, ci sono state addirittura due guerre che hanno portato alla nascita di New York. Una vicenda interessante che, di recente, è stata ripresa in televisione dallo storico Alessandro Barbero ed è stata poi approfondita dall'Ufficio studi di Artfin. Tutto cominciò con la battaglia che si accese nel Seicento attorno alla noce moscata che cresceva nell'isola di Giava e dintorni e che, secondo gli alchimisti di quell'epoca, avrebbe avuto un effetto taumaturgico: serviva da antidoto per combattere le terribili epidemie di peste che allora imperversava come ci ricordano gli “untori” di manzoniana memoria.

Nel nome delle spezie

Quella spezia era considerata, insomma, una specie di toccasana anche se si trattava solo di una panacea a differenza (si spera) di quello che sarà il nuovo vaccino della pandemia anni Duemila. Era tanto ambita, la noce moscata, che fu il motivo per innescare, addirittura, due guerre tra gli stessi inglesi e gli olandesi: in ballo c'era il monopolio della produzione e della commercializzazione di quel “bene prezioso” che successivamente crescerà anche in altre regioni asiatiche. In particolare, il secondo conflitto (1665-1667) tra britannici e “tulipani” terminò con la vittoria dei primi. Venne siglato un trattato di pace tra le due potenze d'allora e, tra le clausole inserite, era prevista la cessione all'Inghilterra dell'isola di Manhattan.

New Amsterdam diventò così New York e la futura “Grande Mela” sarà, a tutti gli effetti, territorio della corona britannica per oltre un secolo fino all'indipendenza americana.-New York, New York: proprio da quell'isola di Manhattan nacque la più grande metropoli dei cinque continenti che, a sua volta, fece da culla al mercato finanziario “numero uno” al mondo: se oggi, tutti i giorni feriali, siamo ancora incollati alla tv per conoscere in diretta l'andamento dell'indice Dow Jones alla Borsa di Wall Street, un po' di merito (o di responsabilità?) è, pensate un po', anche della noce moscata. Tanto di cappello, dunque, a questa spezia che oggi continuiamo ad apprezzare in molte ricette culinarie. Un pizzico di noce moscata non fa, davvero, mai male a nessuno.