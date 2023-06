New York fa causa a Hyundai e Kia: «Le loro auto sono troppo facili da rubare»

Ascolta la versione audio dell'articolo

La città di New York cita in giudizio Hyundai e Kia, accusandole di negligenza e disturbo pubblico. Il motivo? I loro veicoli sarebbero troppo facili... da rubare. Sembrerà strano, ma la città più popolosa degli Stati Uniti è soltanto l’ultima a unirsi in un contenzioso che già coinvolge Baltimora, Cleveland, Milwaukee, San Diego e Seattle. In una denuncia depositata presso il tribunale federale di Manhattan, New York City ha rimproverato alle case automobilistiche di non aver installato, tra il 2011 e il 2022, dispositivi antifurto chiamati immobilizzatori sulla maggior parte delle loro auto, rendendole «quasi uniche» tra i produttori di automobili.

Secondo l’amministrazione, tutto ciò avrebbe «aperto le porte al furto di veicoli, alla criminalità, alla guida spericolata e al danno pubblico». La città ha dichiarato che il numero di furti di Hyundai e Kia denunciati è raddoppiato l’anno scorso, seguito da una esplosione virtuale di furti» nei primi quattro mesi del 2023 con 977 sottrazioni di veicoli denunciate, rispetto alle 148 dello stesso periodo del 2022. Per contro, la città ha dichiarato che i furti di veicoli Bmw, Ford, Honda, Mercedes, Nissan e Toyota sono diminuiti quest’anno. La denuncia chiede danni compensativi e punitivi non specificati.

Il mese scorso, Hyundai e Kia hanno raggiunto un accordo di 200 milioni di dollari per un’azione collettiva dei consumatori sui furti. La causa riguardava circa 9 milioni di proprietari di veicoli statunitensi e comprendeva fino a 145 milioni di dollari per coprire le perdite dei veicoli rubati, come hanno dichiarato gli avvocati dei produttori. A febbraio, Hyundai e Kia hanno dichiarato che avrebbero offerto aggiornamenti del software per ben 8,3 milioni di veicoli statunitensi privi di immobilizzatori.